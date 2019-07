Pablo Santurde | Regatista «El barco era rápido y el equipo estaba entrenado, eso siempre te da confianza» Pablo Santurde es el tercer cántabro que se hace con el Mundial de J80 tras Torcida y Camino. / Rafa Aspiunza El santanderino, campeón del mundo de J80 con el 'M&G Tressis', se marca la Copa del Rey como próximo objetivo LEILA BENSGHAIYAR Lunes, 22 julio 2019, 07:41

A los ocho años le conquistó la vela y desde entonces no hay quien le separe del agua. Aprende del mar y lo conoce como nadie. Pablo Santurde (Santander, 1987) desprende humildad, pero sus años de dedicación al fin han encontrado premio. El cántabro se hizo el pasado viernes con el Mundial de J80 en Guecho, una competición que tiene nombre español.

-El 'Courrier Ecole Navale' estuvo en cabeza casi todo el campeonato, ¿cómo fue ese momento en que se dio cuenta de que se llevaba el oro en lugar de él?

-El último día salimos al agua sabiendo que quedaban tres mangas aún y que podía pasar cualquier cosa, incluso los cinco o seis primeros podían ganar. Así que al ver que hacíamos dos buenas regatas, las dos primeras, dependíamos de nosotros mismos. La verdad es que estamos muy contentos.

-¿Tenía un plan para desbancar al galo?

-No teníamos una táctica. Se trataba de intentar hacer nuestras regatas, porque no solo era el francés. Al final el tercero estaba muy pegado y así hasta el sexto o sea que... También habían cambiado mucho las condiciones. En los primeros días había poco viento y luego sí, así que salimos al agua pensando en hacer nuestra regata y ya veríamos cómo se desarrollaba el día.

- ¿La falta de viento los primeros días llegó a preocuparles?

-Nos adaptamos muy bien los primeros días al poco viento y luego teníamos confianza en que también andábamos bien con él, así que no estábamos preocupados por las condiciones. Sabíamos que fuesen las que fuesen podíamos hacerlo bien. Estábamos muy tranquilos porque sabíamos que el barco iba bien.

-No dosificó nada en Guecho y apostó por la regularidad.

-La regularidad es que sabíamos que iba a ser importante porque en los campeonato tan largos se trata de intentar no fallar mucho, sobre todo al principio. El primer día que empezamos con dos quintos y un segundo. Estábamos muy contentos porque sabíamos que lo que había que hacer era no cosechar muy malos puestos a principio y luego ya ver cómo iban el resto de jornadas.

-Su nombre estaba en la lista de favoritos al título.

-Con este equipo ya llevamos navegando unos tres años y hace un mes, yo no estuve, pero quedaron campeones de España con Diego Botín, que es parte de este equipo y esta vez no participaba, pero suele estar durante todo el año. Sabíamos que el barco era rápido y el equipo estaba entrenado, eso siempre te da confianza.

-El 'M&G Tressis' es prescisamente con el que Diego Botín logró el Campeonato de España.

-Sí, justamente. Hemos encontrado una buena puesta a punto y al final aquí tenemos la suerte de contar con una flota buenísima. Navegamos todos los sábados juntos y eso es realmente lo que hace que suba el nivel. El poder competir con gente tan buena todas las semanas.

-Se rodeó de un gran equipo para el Mundial.

-Sí, a bordo somos cinco. Daniel de la Pedraza, que es quien hace año montó este proyecto y hace posible que podamos navegar; Wichy Hernández, un chico canario que vino para este Mundial y nunca había navegado en J80 ni con nosotros; Jon Larrazábal, que es el alma máter del equipo. Se encarga de que todo esté listo y de buscar tripulación si falta alguien; y Alberto Padrón, que es el segundo Mundial que gana y es de sobra conocido porque es muy bueno.

-Con este nuevo triunfo España no suelta el Mundial. Ya van cinco seguidos y en total once de catorce, tres de ellos cántabros contándolo a usted.

-Eso demuestra el trabajo que ha hecho el Marítimo en promocionar esta clase. Se ve que hay mucha afición aquí, porque de Santander sale gente muy buena. Es un lujo.

-Aunque cuenta con mucha experiencia es casi un desconocido para el gran público, tiene un perfil menos mediático que su amigo Diego Botín ¿Cómo se define Pablo Santurde?

-Soy un apasionado del mar y de las regatas. He estado siempre ligado al mar gracias a mis padres y desde pequeño he navegado a vela. La verdad es que me siento muy afortunado de poder dedicarme a esto que es mi pasión.

-¿Cómo empezó en esto de la vela?

-Mis padres tenían un barco de motos y nos pasábamos todos los veranos en él. Entonces abrieron una escuela de vela en el puerto de Marina del Cantábrico. Mis hermanos y yo nos apuntamos a un fin de semana gratis que había para probarlo y nos encantó. Tenía ocho años y desde entones ahí sigo.

-Se ha especializado en regatas en barcos de dos tripulantes, en naves como el 'Tales', ¿qué modalidad prefiere?

-Sí, hasta ahora he hecho muchas regatas oceánicas y especialmente navegando a dos, que es completamente distinto a las de J80, pero no sabría decir cuál me gusta más. Me encanta poder hacer estos dos tipos de navegación tan distinta. Los dos me gustan por igual.

-También ha estado aislado en medio del océano, como en la Transat Jacques Vabre. Es un todoterreno.

-Sí. Desde que empecé a navegar de vela ligera siempre me ha llamado mucho la atención la navegación oceánica y al final tuve la fortuna de poder empezar en ello gracias a Gonzalo Botín.

-¿Se dedica por entero a la vela o lo compagina con algo más?

-Me dedico solo a la vela, de momento (risas). Digo de momento porque esto es muy complicado y nunca se sabe. Estudié mi carrera, Náutica, pero nunca me he dedicado a ella.

-¿Cuál es su próximo reto o proyecto?

-Ahora tenía que estar en Francia para una regata que tengo en septiembre, el Tour de Bretaña, que es a dos en un barco que se llama 'Figaro III', pero ha habido un problema con la nave y no estará lista esta semana. Así que pasaré unos días en casa y de ahí me voy a Palma para la Copa del Rey. Y a finales de agosto tenemos el Mundial de J70, que me hace mucha ilusión porque el patrón del barco es Pichu Torcida y el táctico es Rayco Tabares, así que todo queda en casa. Es un lujo navegar con ellos.