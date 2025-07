Las autocaravanas desbordan Las Llamas un verano más

Ángela Casado Santander Domingo, 20 de julio 2025, 07:23 | Actualizado 07:42h. Comenta Compartir

El boom de viajar en autocaravana sigue en auge y, a los vehículos de siembre, se suman en los últimos años las 'camper', furgonetas adaptadas ... para poder dormir y hacer vida en su interior. Este tipo de turismo lleva años escalando en Santander y llegan viajeros tanto nacionales como internacionales (estos últimos, sobre todo, de Francia). Pero en la capital cántabra, a pesar de que la llegada de estos turistas no deja de crecer, se siguen encontrando con problemas de espacio en verano ya que solo hay un aparcamiento: el que está junto al parque de Las Llamas –a la espera de que se construya otro en Mataleñas–. Tiene 25 plazas y encontrar un hueco es difícil. Los autocaravanistas ya saben que, si quieren aparcamiento, tienen que llegar a media mañana. A partir de la hora de comer se complica y, a media tarde, «imposible». De hecho, es habitual ver autocaravanas aparcadas en las plazas que hay en fila junto a la carretera y en zonas cercanas, como la avenida de Los Castros, aunque no está permitido que este tipo de vehículos hagan noche en plazas no destinadas para ellas.

Javier y Rocío, de Cambrils (Tarragona), han pasado un par de días en Santander esta semana. «Vinimos al mediodía, que es cuando hay más espacio. Si vienes por la tarde o a primera hora de la mañana, imposible. De hecho, cuando llegamos ya había poquísimo espacio», explica la pareja. Es la primera vez que visitaban la ciudad y en su primera jornada –el lunes pasado– 'arrasaron' en cuanto a planes se refiere. «Nos dejaríamos unos 500 euros entre ir de compras, tomar el vermú, comer, unas copas... Y hoy –por el martes– vamos a Pedreña a comer en el asador Tronky», relataban. La razón por la que hacen referencia de forma detallada a sus gastos es la fama que se les da muchas veces a las personas que viajan en autocaravana, como si no consumieran en los lugares donde van. «Nosotros sí vamos a restaurantes y de compras en los sitios que visitamos. Alguna cosa cogemos en el supermercado, pero la mayoría, no». Ampliar Una pareja posa con sus bicicletas junto a su autocaravana. J.Cotera También a Juan Mari y Conchi, del País Vasco, les costó aparcar cuando llegaron al parking. De hecho, no pudieron. «Dejamos la autocaravana en los aparcamientos que hay junto a la carretera. Entendemos que se puede porque no hay ninguna señal que indique lo contrario. Y hoy por la mañana, en cuanto vimos que salía gente del parking, ya nos metimos». En su caso también pasaron en Santander dos días antes de poner rumbo a un nuevo destino: «Tendría que haber más áreas para autocaravanas porque esta se queda pequeña y es un tipo de turismo que crece». Ampliar Muchos alternan su cocina en la autocaravana con ir a restaurantes. J.Cotera En Mataleñas habrá 30 plazas Con parte de los vecinos de Cueto en contra y con Izquierda Unida presentando alegaciones contra la obra, la futura área de autocaravanas de Mataleñas –que tendrá treinta plazas– avanza. Como consideran desde el Ayuntamiento, sería «irresponsable» no acometer una actuación que «redundará en beneficio de vecinos y visitantes» y cuya renuncia conllevaría la pérdida de los fondos europeos obtenidos a través del Plan de Sostenibilidad del Litoral –son 800.000 euros de ayuda–. Otro de los aspectos que quiere destacar el equipo de gobierno del PP es que se trata de un proyecto «validado por el Gobierno de España y por Europa, bajo unos criterios muy estrictos, y las obras no precisan autorización ni comprobación de impacto ambiental».

