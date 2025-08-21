El almacén de baterías de El Astillero proyectado por seis millones sale a información pública

El proyecto denominado 'BEES Marina de Cudeyo' para ubicar un almacén de baterías en El Astillero parece que se ha puesto las pilas y avanza ... superando escollos. A comienzos de este mismo mes el Gobierno de Cantabria emitió un informe de impacto ambiental favorable a la iniciativa privada, cuya promotora es Marina de Cudeyo ST S.L. Ahora, se da un paso más después de que el Ejecutivo regional sacase este miércoles a información pública la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de la planta. Con ese trámite, se inicia un proceso de alegaciones que finalizará el 9 de septiembre y en el que el Ayuntamiento de El Astillero ya adelanta que piensa presentar objeciones.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, en la actualidad tiene seleccionadas tres actuaciones empresariales privadas de parques de baterías que se podrían beneficiar de un apoyo de fondos europeos. En concreto, sus emplazamientos son: Santander, Solórzano y El Astillero. Es este último el que partía de un punto más avanzado y parece que sigue tomando carrerilla, porque desde este miércoles este proyecto se encuentra en fase de información pública.

Oposición El equipo de Gobierno de El Astillero mantuvo una reunión con técnicos ayer y estudiará el proyecto

La instalación proyectada tiene un área de 3.000 metros cuadrados cerca del polígono de Morero

Sale además con un presupuesto de más de seis millones de euros y de convertirse en realidad, se convertiría en la primera de estas instalaciones planteadas en la región que pretenden servir de pila para almacenar la energía verde que se produce en parques fotovoltaicos y eólicos y favorecer así la descarbonización de la economía.

No obstante, el plan que afecta a El Astillero todavía le queda camino por andar. La primera piedra en el zapato es el rechazo frontal que ha mostrado tanto el Ayuntamiento del municipio como la Junta Vecinal de Guarnizo, porque no quieren «convertirse en la pila de Cantabria». Es por ello que ya en su momento presentaron alegaciones de cara a la aprobación ambiental y que recogía también otros aspectos. Este miércoles el equipo de Gobierno local mantuvo una reunión con los técnicos municipales para abordar el asunto y, a preguntas de este periódico, incidieron en que «todavía es pronto para pronunciarse». Sobre todo porque, dicen desde el Consistorio, se han realizado modificaciones en el proyecto, algunas de ellas en relación a aspectos que se habían trasladado, por lo que «tenemos que estudiarlo en profundidad», aunque insisten en no tener una buena concepción de la iniciativa y seguirán enfrentados.

Sobre todo, porque consideran que el proyecto falla desde su raíz, puesto que la finca en cuestión está catalogada como suelo rústico y enclavada en una zona ambiental en la que se pretende tramitar un Área Natural de Especial Interés y que incluye indicios de restos arqueológicos. Por todo ello, la actuación requeriría que el Gobierno regional lo declarara de interés público regional, algo que la empresa promotora ya ha solicitado. De darse ese paso, el Consistorio insiste en que hay muchos aspectos a mejorar para que no se cause un impacto negativo en los vecinos, como «tomar las medidas necesarias contra el ruido que genera el sistema de refrigeración de este tipo de plantas».

El sistema proyectado de almacenamiento energético posee una capacidad de 41,29 megavatios hora a través de un conjunto de 30 contenedores con baterías de ion-litio, seis inversores bidireccionales con una potencia total de 12 MW y tres centros de transformación, entre otras infraestructuras. El área de la instalación será de 3.000 metros cuadrados, pero solo se edificarán un total de 355 metros cuadrados. Su ubicación concreta estará en el barrio La Habanera de El Astillero y muy próxima al polígono industrial de Morero.