Parcela donde se plantea el almacén, en el barrio La Habanera. DM

El almacén de baterías de El Astillero proyectado por seis millones sale a información pública

Este miércoles comenzó un plazo de veinte días para presentar alegaciones y el Ayuntamiento adelanta que mantendrá su posición en contra

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:19

El proyecto denominado 'BEES Marina de Cudeyo' para ubicar un almacén de baterías en El Astillero parece que se ha puesto las pilas y avanza ... superando escollos. A comienzos de este mismo mes el Gobierno de Cantabria emitió un informe de impacto ambiental favorable a la iniciativa privada, cuya promotora es Marina de Cudeyo ST S.L. Ahora, se da un paso más después de que el Ejecutivo regional sacase este miércoles a información pública la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de la planta. Con ese trámite, se inicia un proceso de alegaciones que finalizará el 9 de septiembre y en el que el Ayuntamiento de El Astillero ya adelanta que piensa presentar objeciones.

