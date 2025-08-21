El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vicente Abaga revisa el estado de la cubierta de uno de los galeones. Juanjo Santamaría

El Ayuntamiento espera una valoración sobre el posible arreglo de los Galeones

La alcaldesa, Gema Igual, espera los detalles de la empresa Kateb, que ya adelante «de palabra» que los barcos de Vital Alsar tienen remedio

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:22

El Ayuntamiento de Santander tomará una decisión sobre la reparación de los Galeones de Vital Alsar, situados en la Península de La Magdalena, cuando la ... empresa que se ha ofrecido a arreglarlos (Kateb) haga una valoración de su estado. La alcaldesa, Gema Igual, explicó ayer que la empresa visitó el martes los galeones y manifestó «de palabra» que era posible el arreglo. «Ellos hicieron sus fotos y su documentación para prepararnos un presupuesto y un documento de trabajo que lo estamos esperando», detalló.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  2. 2

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  3. 3

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  4. 4

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa
  7. 7

    Así están los Galeones de Vital Alsar
  8. 8

    A la caza de un mediocentro
  9. 9

    Quién era Vital Alsar y cuál fue su gesta con los galeones
  10. 10

    Muere la investigadora María Ealo de Sá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ayuntamiento espera una valoración sobre el posible arreglo de los Galeones

El Ayuntamiento espera una valoración sobre el posible arreglo de los Galeones