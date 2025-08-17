Kenex, Pilar IV y Ziggy Stardust ganan la Vuelta a Cantabria

Marco G. Vidart Santander Domingo, 17 de agosto 2025, 22:07 Comenta Compartir

El Kenex, de Ignacio Giménez, en la clase IRC 1; el Pilar IV, de Javier Cifrián, entre los IRC 2; y el Ziggy Stardust, de Juan Fernández-Cotero en la clase IRC 3, fueron los ganadores de la Vuelta a Cantabria a Vela, que concluyó este domingo con una regata entre Castro Urdiales y Laredo, la más corta de las tres que se han disputado en la prueba.

Dos de los tres ganadores de esta Vuelta a Cantabria a Vela han ocupado el primer puesto en las tres regatas. En IRC 1, el Kenex se ha hecho con el primer puesto todos los días de la competición. El Aizen, de Gustavo Arce, se ha tenido que conformar con la segunda plaza. Eso sí, amarrada con solvencia porque ha sido segundo en las tres regatas. Más pelea ha habido por el tercer puesto del podio. Al final ha sido para El Pendo Camargo, de Ricardo Reguilón, que por un solo punto –11– ha sido tercero, por delante del Martina's, de Ernesto Cubas. Ese tercer puesto se decidió en la última regata, tras terminar El Pendo Camargo –fue tercero en meta– por delante de su rival.

En la clase IRC 2, el Pilar IV de Javier Cifrián consolidó el liderato que alcanzó el sábado y el domingo se volvió a hacer con el primer puesto en la regata. El Txepin de Koldo Báez, líder tras la primera jornada, fue segundo en la general. El Ulyses, de Iñaki Albizu, con un cuarto puesto, un séptimo y un quinto, ha sido el más regular de entre los demás barcos participantes para hacerse con el tercer puesto.

Entre los IRC 3, la Vuelta a Cantabria a Vela ha sido un mano a mano entre el Ziggy Stardust, de Juan Fernández-Cotero, y el Patuelas, de Álvaro Esteban. El Ziggy Stardust ha sido primero en las tres regatas y el Patuelas, segundo. El tercer puesto del cajón, a más distancia –con 13 puntos– ha sido para el Quiloa, de Luis María Sola.