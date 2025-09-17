El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Visitantes con prismáticos y telescopios observando las aves de las marismas. A. C.

Las marismas de Santoña se van de 'festival' para observar a las aves migratorias

Del viernes al sábado se podrá disfrutar en el entorno del humedal de talleres, rutas guiadas, concursos y demostraciones de anillamiento científico

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:12

Rutas guiadas, talleres para familias, conferencias, salidas en barco para las observación de aves y concursos conforman la programación de la nueva edición del Festival de las Aves Migratorias, que se celebra este fin de semana, 19 al 21 de septiembre en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Los ornitológicos y amantes de la naturaleza tienen un importante cita en este evento, referente a nivel nacional, para disfrutar y aprender con las múltiples actividades promovidas y para contemplar a los cientos de pájaros que, al llegar el otoño, hacen parada en este humedal en su viaje hacia tierras más cálidas del sur.

El objetivo del evento, organizado por el Ayuntamiento de Santoña en colaboración con el Gobierno de Cantabria y diversas entidades ambientales, es fomentar la conservación de las aves y sus hábitats, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del patrimonio natural del territorio.

Todas las actividades organizadas son gratuitas y de libre acceso, excepto el maratón ornitológico, el concurso de fotografía, los talleres de aves y fotografía y las rutas a pie y en barco que requieren reserva previa. Las actividades en espacio cerrado se desarrollarán en el Teatro Casino Liceo mientras que el observatorio de Bengoa de Santoña, acogerá los talleres, las demostraciones de anillamiento científicos y los puestos de observación de aves. Igualmente, habrá puestos de observación en La Arenilla, en Santoña, y en la Casa de las Maresa de Soano. Además, en esta edición el seminario del festival girará en torno al zarapito real.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, acompañada por el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, y por el director de Aves Cantábricas, Alejandro García, ha presentado el cartel de un evento que ha calificado de «consolidado y cita imprescindible» para los amantes de la naturaleza y la ornitología.

Susinos ha destacado la importancia de este festival para poner en valor la riqueza natural del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un enclave «único» para la observación de aves. Este festival reúne a cerca de un millar de personas, muchas de ellas procedentes de la región que se acercan hasta este espacio protegido a conoce fenómeno de migración de las aves en Europa

