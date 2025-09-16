El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nevada en la zona alta de la comarca pasiega, en el Portillo de Lunada. DM

Las montañas de Cantabria pierden un 4% de la extensión de nieve cada año

Investigadores de la Universidad de León alertan de los efectos del cambio climático, más acusados en zonas como Peña Sagra, Peña Prieta, Peña Labra y Lunada

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:11

Que cada vez nieva menos es una realidad que se vive en muchas poblaciones de la montaña cántabra. Año tras año, los días de gorro, ... guantes y pala son menos. Un estudio firmado por Adrián Melón-Nava y Amelia Gómez-Villar, del grupo Geopat (Geomorfología, Paisaje y Territorio) de la Universidad de León, publicado recientemente en la revista 'Cuadernos de Investigación Geográfica', confirma una tendencia regresiva en la extensión, duración y persistencia de la nieve, especialmente en zonas por encima de los 1.500 metros de altitud y en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica. Acotando los datos a Cantabria, la tendencia es parecida. Concreta Melón-Nava que «hemos observado un descenso de un 4% al año» de la superficie nival. Esta bajada se acusa especialmente en zonas como Peña Sagra, Peña Labra, Lunada y Peña Prieta, «que son las que más nieve suelen tener».

