Castro organiza rutas de senderismo por las juntas vecinales

Ana Bringas Castro Urdiales Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Castro Urdiales a través de la Concejalía de Turismo, Patrimonio y Archivo ha anunciado la puesta en marcha en septiembre de un ciclo de rutas de senderismo que recorrerán las pedanías que conforman el municipio. La actividad tiene un doble objetivo. Por un lado, fomentar un estilo de vida activo y saludable entre vecinos y visitantes; y, por otro, dar a conocer la riqueza natural de la localidad. Así lo ha explicado la edil titular del ramo, Dely Vélez.

«Las nuevas rutas permitirán a quienes las recorran disfrutar de un entorno natural privilegiado, mientras descubren la historia y el patrimonio de nuestras pedanías, fortaleciendo así el sentido de municipio y el orgullo por nuestro territorio. Desde la Concejalía, consideramos que esta iniciativa es una oportunidad perfecta para promover un turismo sostenible y respetuoso con nuestro entorno, alineado con los valores de cuidado y conservación que defendemos», comenta Vélez.

La actividad se ha desarrollado durante agosto y se extiende ahora a septiembre y octubre. Se celebrará cada lunes, miércoles y viernes, con punto de salida desde la Oficina Regional de Turismo situada en el Parque Amestoy a las 9.30 horas de la mañana. Además, las rutas serán guiadas por un auxiliar técnico de rutas contratado mediante el programa de Corporaciones Locales, asegurando una experiencia «segura y bien organizada».

El programa de septiembre arrancará el miércoles 3 con una ruta que visitará la Senda Mitológica La Cava, en Sámano. La segunda salida será el viernes 5 con el recorrido Sámano - Montealegre. El lunes 8 está prevista la ruta hacia Allendelagua, mientras que el miércoles 10 el destino será el Monte Cueto. El viernes 12 se realizará la visita a la Ermita. El calendario continuará el miércoles 17 con la ruta circular Templarios, y el viernes 19 con el itinerario Otañes. El lunes 22 se desarrollará la salida Cerdigo - Islares, a la que seguirá el miércoles 24 el recorrido por Cerredo. El viernes 26 la actividad se centrará en Mioño y concluirá el lunes 29 con una nueva visita a la Ermita.