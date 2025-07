Raúl Bravo y Lucía Ibáñez, los mejores en del Mogrovejo Trail

Pedro Álvarez Potes Domingo, 6 de julio 2025, 17:56 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

La localidad lebaniega de Mogrovejo (Camaleño) acogió en la tarde de este sábado, 5 de julio, la celebración del VIII Mogrovejo Trail. Se trata de un recorrido de 10 kilómetros que contó con la participación de 160 corredores, en una prueba muy bien organizada que discurre por parajes espectaculares del valle de Camaleño, con el telón de fondo del macizo Oriental de Picos de Europa. Los corredores afrontaron el recorrido con temperaturas agradables, aunque con una alta humedad.

Los ganadores de la prueba fueron Raúl Bravo, del club Kilómetro Vertical Torrelavega, que realizó un tiempo de 37:07, y Lucía Ibáñez, del club La Milana Pico Tres Mares, con un tiempo en meta de 48:10. Ambos, pese a sus esfuerzos, no lograron batir los récords establecidos por Marcos Villamuera y Jan Margarit en el año 2023 (34:48), ni el logrado por Carmen Pérez en la pasada edición en categoría femenina (44:46).

El ganador de la carrera en categoría masculina, Raúl Bravo, afirmaba al finalizar que la carrera había sido muy dura, además de rápida: «En los tramos de subida hemos ido los tres primeros juntos, apretando fuerte, pero en la bajada me he visto bien, me he distanciado de Ángel y de Adrián, y he podido cruzar la meta el primero, después de disfrutar de un precioso recorrido, que era la primera vez que lo hacía».

Tres primeros clasificados en la categoría masculina. Pedro Álvarez Raúl Bravo, ganador del Trail en categoría masculina al entrar en la línea de meta de Mogrovejo. Pedro Álvarez 1 /

Por su parte, Lucía Ibáñez, ganadora de la prueba en categoría femenina, se mostraba muy feliz: «Es la primera vez que la hago, aunque he hecho la ruta andando 'Bajo Picos' alguna vez». Respecto a la prueba manifestó: «Se ha corrido muy rápido. Es muy bonita y bien trazada, sin pérdida y con temperatura ideal, a pesar de la humedad. He cogido posición en la subida, porque lo hago mejor que las bajadas, y en el descenso simplemente me he dejado llevar». Ibáñez reconoció que «me gusta mucho correr en Liébana por sus paisajes y porque la organización siempre es espectacular».

En la categoría masculina el podio lo completaron Ángel Mier, del club Liébana (37:52), y Adrián Díaz, del club Inficant Villa de Noja (40:05). En categoría femenina, segunda fue Rocío Rueda (49:18), y tercera, Patricia Moreno, del Trail Team Bizkaia (52:07).

En la categoría sub-21 los ganadores fueron Raúl Mihai Mirejuica, del club Galitius (53:11), y Lüa Bregel (1:07:24). En veteranos de más de 45 años, los primeros en llegar a meta fueron David Humara, del club Kilómetro Vertical Torrelavega (43:24), y Rocío Rueda (49:18).

Ampliar Salida de los andarines para realizar la ruta 'Bajo Picos'. Pedro Álvarez

Además de la prueba del trail, hubo una alta participación de 75 personas en la ruta de senderismo para andarines, que salieron cinco minutos más tarde que los corredores, realizando el mismo recorrido de la ruta 'Bajo Picos' , donde también participaron los Arrastrasillas, llevando a tres personas en sillas adaptadas.

Antes de la prueba y de la ruta, los más pequeños, también con alta participación en diferentes categorías, disfrutaron de carreras por edades en la finca situada debajo de la Torre de Mogrovejo, donde estaban ubicadas la salida y la meta.

Los premios a los ganadores en las diferentes categorías fueron entregados por Óscar Casares, alcalde de Camaleño; Javier Gómez, alcalde de Potes; Juan Torre, presidente de la Junta Vecinal de Mogrovejo; así como por concejales de los ayuntamientos de Camaleño y Potes.

La VIII edición del Mogrovejo Trail estuvo organizada por los vecinos de la localidad de Mogrovejo, con la colaboración del club Liébana, y patrocinada por la Fundación Camino Lebaniego, el Ayuntamiento de Camaleño y el Grupo de Acción Local Liébana (Liébana. Conecta Sensaciones).