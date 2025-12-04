Biznaga y Antílopez recalan este fin de semana en Escenario Santander

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

A las puertas de la temporada navideña y su profusión de propuestas, la agenda musical arranca con una mirada a los sonidos de ayer. 14 Cuerdas interpretará hoy en el BNS 'Old hits 60, 70 y 80' a partir de las 21.00 horas.

Mañana, como arranque de la programación navideña, en la Plaza del Ayuntamiento de Santander actuará el Coro Castroverde (18.30 horas) y Sofía Ellar, cantando el villancico 'Lo que realmente importa', seguida del espectáculo musical protagonizado por los elfos de la compañía cántabra Adrián Alonso Producciones.

En Treceño, Casapalma ha organizado una fiesta para presentar su disco 'Jotas', charlando sobre cada canción,acompañados por Aurelio Vélez y David Pérez en el Palacio de Guevara (19.00 horas).

En La Vorágine (19.30 horas), también mañana viernes Joansa Maravilla y Raul Mónzón presentan 'Geofonías', donde cada pieza es un microcosmos que invita a escuchar a la naturaleza. A la misma hora, el Centro Cívico Juan de Santander será escenario de 'Teatro musical', nuevo concierto de la Banda Municipal y en el Centro Gallego de Santander actuará la agrupación musical Nas Ondas do Mar.

En el Centro Cultural Eureka, nueva cita con Electronic Free Style Sessions con Ganzo (20.00 horas) y en la sala Rock Beer The New, concierto de Sons of Aral, Enki y Energúmeno (21.00 horas). Blues y swing en el Bar Bolero, con David LH y Washboard (21.15 horas). En las salas, Antílopez recala en Escenario Santander en su última gira antes de despedirse de su público, 'Vida y obra' (21.30 horas); en la sala Niágara Juaninacka& Ciclo presentan 'Buenos Tiempos', con DJ Uve a los platos (21.30 horas) y Paco Candela estará con su voz flamenca en la sala Kaya (22.30 horas).

El sábado comenzará con sesión vermú en el New a cargo de The Spitters y sus sonidos garage, punk, rock (13.30 horas). Ya por la tarde, Smooth Beans actuarán en la Plaza del Ayuntamiento colaborando en la presentación del CD de villancicos de Los Cascanueces (19.00 horas).

En el Teatro Principal de Reinosa, José Imhof ofrecerá un recital de piano en el que dialogarán la música de Chopin y la de Philip Glass (19.00 horas).

A Escenario Santander llega el sábado Biznaga, presentando en directo '¡Ahora!', con Basic Partners como artistas invitados a partir de las 21.00 horas. Y en la sala Kaya, concierto de Beret (22.30 horas).

La calle del Sol celebra el domingo su vermú literario, promovido por la librería Roales y Sol Cultural, amenizado desde las 13.30 por DJ Manu Nafa en el Bar Rvbicón. Por la tarde, en el mismo local, Jam Jazz a partir de las 19.00 horas.

Y, en El Almacén de Little Bobby, Jodie Cash cierra la semana y también, con su rock sureño, la décima edición de Cajas de Música. En formato dúo presentarán 'My senses'.