Este lunes, la festividad de La Bien Aparecida contará con una cita musical en el Rock Beer the New de Santander. A partir de las 20.00 horas, la sala acogerá el directo de Álex Tyché y Aryna, dos artistas emergentes que representan el presente y el futuro de la escena musical. Las entradas para el concierto están disponibles desde diez euros en venta anticipada, a través de la plataforma Ticketrona, y doce euros en taquilla el día del evento.

Álex Tyché, cantante y compositor cántabro, ha destacado en los últimos años por su capacidad para fusionar R&B, soul, funk, indie, EDM y jazz. Con más de 20.000 oyentes mensuales en Spotify y cerca de un millón de reproducciones, su trayectoria comenzó en 2021 con el single Everytime. Desde entonces, ha publicado temas como Mono de ti, Love's echo o Por qué, además de recibir galardones como el Premio Sisión Vermú a Mejor Artista Emergente (2025). También ha pasado por escenarios como el Sonorama Ribera Day, la extensión santanderina del mítico festival de Aranda de Duero.

Aryna, de origen moldavo, debutó en abril de este año con el single Vis Neîmplinit, una balada en rumano que marcó el inicio de su propuesta multicultural. Su estilo combina pop y R&B en un registro contemporáneo, y actualmente está preparando nuevas composiciones tanto en su lengua nativa como en español e inglés. Con una voz que une sensibilidad y fuerza, busca transformar emociones en melodías universales que conecten con públicos diversos.