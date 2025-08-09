El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cantante sevillano animó en todo momento al público

El cantante sevillano animó en todo momento al público
Crítica del concierto de Beret

El romanticismo nunca pasa de moda

Tardó en llenarse, pero cuando el concierto arrancó con puntualidad británica, el patio de La Lechera estaba ya a rebosar

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:25

Tardó en llenarse, pero cuando el concierto arrancó con puntualidad británica, el patio de La Lechera estaba ya a rebosar. Tras la grabación de poema ... recitado, o más bien rapeado, tomó al asalto el escenario un Beret lleno de energía, que no paraba de saltar. «¿Cómo estamos, familia?» fue el saludo inicial, que luego repetiría un par de veces más. Aunque, más que familiar, que alguna había, el público era mayoritariamente juvenil –esto es, de jóvenes entre quince y sesenta años– y entregado desde la primera canción. «Si por mí fuera», cantaba el sevillano, y evidentemente era por él. Ventajas de tener media docena de temas por encima de los cien millones de escuchas en Spotify, claro. La primera sorpresa, y grata, es que en seis años la versión en directo ha evolucionado hacia el pop, sin rastro de Autotune.

