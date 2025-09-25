Rulo ofrecerá un segundo concierto en Santander tras agotarse en una hora las entradas del primero El aforo de 6.000 personas del Palacio de los Deportes se completó en tiempo récord, lo que ha llevado al músico cántabro a programar otra cita el 16 de enero

José María Gutiérrez Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:01

El concierto de fin de gira de Rulo en Santander será finalmente por partida doble. A la cita del 17 de enero en el Palacio ... de los Deportes se ha sumado otra un día antes, el viernes 16. El músico cántabro tomó «felizmente emocionado» esta decisión tras ver cómo las entradas que se pusieron al mediodía de este jueves a la venta para el que iba a ser único concierto apenas duraron una hora. El aforo de 6.000 personas –el máximo posible hoy en día en 'La ballena' con la actual legislación– se completó en tiempo récord, quedándose sin entradas muchos aficionados interesados en acudir que permanecían en la cola virtual de la venta online. Así que Rulo y su equipo decidieron, previa consulta con el Ayuntamiento de Santander, activar una segunda fecha, el 16 de enero, cuyos tickets pusieron inmediatamente a la venta. A media tarde ya se había superado más de la mitad del aforo de esta segunda (e improvisada) fecha.

Los aficionados han dejado claro que no quieren perderse el cierre de la gira del cantante y compositor reinosano, que no volverá a pisar un escenario en España hasta mediados de 2027. Y esta despedida se ha configurado de una forma «muy especial», ya que Rulo y la Contrabanda interpretarán un repertorio «exclusivo» junto a «familia y amigos». Noticia relacionada Rulo: «No ha sido un año fácil, pero en la música y sobre el escenario he hallado consuelo» Lo de agotar las entradas en tiempo récord se está convirtiendo en una feliz rutina para el músico cántabro en los últimos tiempos: cabe recordar que tuvo que ampliar a tres los conciertos que ofreció en el Castillo de Argüeso a finales de agosto tras completarse en apenas cinco minutos el aforo –en este caso de 1.100 personas– para el primero –y en principio, único– de ellos; en diez para el segundo que añadió a continuación; y en otros diez para el tercero y último que pudo sumar. Es decir, 3.300 entradas vendidas en menos de media hora. De récord en récord.

