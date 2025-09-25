El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rulo durante la presentacion el miércoles en La Magdalena Roberto Ruiz

Rulo ofrecerá un segundo concierto en Santander tras agotarse en una hora las entradas del primero

El aforo de 6.000 personas del Palacio de los Deportes se completó en tiempo récord, lo que ha llevado al músico cántabro a programar otra cita el 16 de enero

José María Gutiérrez

José María Gutiérrez

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:01

El concierto de fin de gira de Rulo en Santander será finalmente por partida doble. A la cita del 17 de enero en el Palacio ... de los Deportes se ha sumado otra un día antes, el viernes 16. El músico cántabro tomó «felizmente emocionado» esta decisión tras ver cómo las entradas que se pusieron al mediodía de este jueves a la venta para el que iba a ser único concierto apenas duraron una hora. El aforo de 6.000 personas –el máximo posible hoy en día en 'La ballena' con la actual legislación– se completó en tiempo récord, quedándose sin entradas muchos aficionados interesados en acudir que permanecían en la cola virtual de la venta online. Así que Rulo y su equipo decidieron, previa consulta con el Ayuntamiento de Santander, activar una segunda fecha, el 16 de enero, cuyos tickets pusieron inmediatamente a la venta. A media tarde ya se había superado más de la mitad del aforo de esta segunda (e improvisada) fecha.

