«En muy pocos países se tiene un género y un folclore tan definido como el flamenco»

Guitarrista flamenca de nueva generación, heredera de lo que en su casa ha sido siempre «un lenguaje más», Mercedes Luján (Murcia, 1987 ) quiere llevar al espectador a un viaje al 'Origen' del flamenco. Partirá del Cine Los Ángeles esta tarde (20.00 horas) y alcanzará la raíz de un género universal e identificable, con guitarra, cante y baile.

–Es una de las pocas mujeres guitarristas flamencas con proyección internacional. ¿Cómo ha sido tu camino hasta aquí?

El camino ha sido, algunas veces de rosas y otras de espinas. No siempre es como uno quiere, pero ha sido muy divertido. Un camino donde cada día aprendo algo y que volvería a andar, sin lugar a dudas, si volviera atrás.

–¿Influyen las redes sociales en esa percepción de su trabajo?

–Pienso que las redes sociales son una herramienta importante y claro que influyen. Es obvio que hoy en día la música llega por otras vertientes; antiguamente la gente tenía que ir a un lugar donde hubiera una gramola, a una tienda de discos o escuchar la radio. Hoy, además de ir a tiendas para tener un disco físico, escuchar la radio o ver la televisión, que hace un papel importante, las redes sociales se han sumado a esa misión y ayudan muchísimo.

–¿Cómo surgió la idea de recrear la época dorada del flamenco en este montaje?

–Es una idea que siempre rondaba por mi mente. Es cierto que cuando vienes de una familia de artistas, donde el flamenco es un idioma más de la casa, sientes esa necesidad de contar sus orígenes, esos que se te han transmitido de manera oral, de generación en generación, como un tesoro que se guarda. Para mí es muy importante para que todo el mundo lo conozca. Es cierto que la gente conoce el flamenco que se hace hoy en día, pero quizá no el origen de ese flamenco. Siempre defiendo la idea de que para ser original hay que ir al origen. Era vital expresar esto a través de un espectáculo y de la música, que es lo que yo hago.

–¿Qué es para usted lo más destacado de ese periodo?

Lo más destacado era, quizá, ese sonido que lo hacía único. Un sonido de taberna, de cuarto, en el que se escuchaban las palmas, los pies y la guitarra. No había más elementos que lo puro, la raíz auténtica. Que lo escuchas y sabes que es de la época dorada; no hay bajo, ni viento, ni otros elementos como el cajón sin el que hoy en día no se percibe el flamenco. Para mí remontarse a esa época es precisamente por emular ese sonido.

–Si yo le digo duende, usted responde…¿qué?

–Flamenco, sin lugar a dudas. Van de la mano. El duende es la manera de entender el pellizco, lo que te genera una persona que transmite, que te llega. Es muy difícil hacer música de raíz como esta y no transmitir. Va implícito mucho del lenguaje heredado que hoy tenemos. Es difícil que no te recuerde a tu abuela, tu abuelo, a la infancia, a alguien que no está contigo…

–¿Tiene manías con su instrumento?

–Creo que como todo el mundo. Por ejemplo, no puedo salir al escenario sin haber afinado varias veces, me gusta afinar cuerda por cuerda y tocar varios trastes para comprobar que está correcta. También me gustan unas cuerdas concretos, con un sonido concreto, que me ayudan a sonar, pero es un tip de tantos; siempre se tienen muchos.

–Si pudiera elegir cualquier guitarra, ¿cuál le gustaría sumar a su colección?

–Esto es un no parar. Siempre hay una guitarra que es la de tu vida, la que más te gusta, pero luego quieres tener una de palo santo, una de ciprés, una más blandita, otra más potente… Creo que ahora mismo, la que tengo, de Felipe Conde, es la guitarra de mi vida. He encontrado tanto mi sonido como mi pulsación. También es cierto que me encantaría tener una de Marcelo Barbero, una de Gerundino… Una de esa época dorada de la construcción de la guitarra en los años 70 y sumarla a mi colección.

–¿Qué tal se entiende un espectáculo que, como este, se adentra en la esencia pura del flamenco en territorios norteños como Santander?

–Yo me hacía la misma pregunta, con respecto a cómo se iba a entender en el norte, pero me dí cuenta de que la música es como el campo; no se le pueden poner puertas. Pienso que el flamenco, sobre todo si es de la manera más tradicional, se entiende en todos sitios. Yo he llevado una formación flamenca fuera de España, más lejos y se entiende mejor que la fusión de hoy en día. En Santander creo que va a gustar y a tener muy buena acogida, con un hilo rojo que te va conectando con la antigüedad del flamenco. Espero que a la gente le llegue tanto como creo que es posible.

–¿Por qué son importantes ciclos como este?

Son importantes para acercar el flamenco a todos los territorios. En muy pocos países se tiene un género y un folclor tan definido como el flamenco, que además de haber bebido de todos los folclores de España, también del norte, se representa y se reconoce fuera del país. Que escuches tres compases y unas palmas y sepas que es España. Estos ciclos son vitales para que el flamenco llegue a todos los territorios de España.

–En el espectáculo te acompañan la bailaora Sara Sánchez y dos cantaores. ¿Qué aporta cada uno a la narrativa del show?

Cada uno aporta su esencia al espectáculo, que quiere recrear el sonido de la época dorada del flamenco. Si se escuchaban voces y palmas, cada uno aportará eso. Traigo voces diversas, una más añeja y otra más actual, que creo que van a gustar mucho y van a ayudar en ese viaje escénico.

–¿Qué papel cree que tiene la guitarra flamenca en la actualidad frente al cante y el baile?

En España el cante sigue siendo el rey y tiene un papel secundario, pero fuera, es actriz principal y absoluto. Fuera de España lo que más se escucha es guitarra, porque el cante tiene la dificultad de no entenderlo que es una pequeña barrera, pero la música y el baile son universales. No se entendería el flamenco de hoy en día sin la guitarra.

–¿Qué consejos le daría a una joven que sueña con dedicarse al flamenco profesionalmente?

–El primero, que escuche mucho flamenco, porque es infinito. Va a descubrir algo que no sabía cada vez. Que se documente mucho, que se nutra de otras músicas y tenga vivencias; da igual a lo que se quiera dedicar en el mundo del flamenco, porque la música es un idioma y se puede tener mucho vocabulario, pero si no tienes mucho que contar, solo es juntar palabras sin decir nada.

–¿Cuánto de usted hay en este viaje al 'Origen'?

En este viaje al origen hay un ciento por ciento de mí. No solo cuento ese origen desde donde lo conozco, sino de donde vengo yo misma, cuál ha sido mi escuela.

-¿La inteligencia artificial será capaz de plasmar la emoción de un guitarrista flamenco?

-Como su propio nombre indica, siempre será artificial y nunca va a saber plasmar una emoción real. Ojalá no me equivoque, porque creo que nunca podrá imitar, ni mucho menos igualar, el sonido de una guitarra en vivo.