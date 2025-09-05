«Vamos aprendiendo de distintas fuentes para hacer música que una a los pueblos»

Pilar González Ruiz Santander Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Llegan a España aupados por los comentarios y aplausos de artistas como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Josemi Carmona, pero su misión es, sobre todo, presentar su propuesta sonora, habitada por multitud de influencias y cruces culturales. Los Hermanos Guedes –Anahy, Karaí y Andresito– abren esta tarde (20.00 horas) la nueva temporada de conciertos en la sala Los Ángeles.

Originarios de Río Grande Do Sul, en Brasil, las fronteras les conectan con Argentina, Uruguay o Paraguay «y hay toda una mezcla cultural de ritmo, de informaciones, que presentamos en forma de músicas autorales», explica Anahy. Y menciona una figura clave; la de su padre, Jorge Guedes, «un gran artista, un gran compositor». Es obligado también ir más atrás, hasta su abuelo, Chico Guedes, gaitero misionero de 1912, que inició la tradición musical en la familia. Un ambiente en el que querer hacerse abogado, por ejemplo, habría supuesto una crisis. «La música siempre fue la protagonista en nuestra casa y nuestro papá estuvo muy atento a eso; dedicó años de su vida para enseñarnos, como hizo antes mi abuelo con todos sus hijos, todos músicos; no había otra alternativa», celebran como herederos de esa tradición. Antes de hablar, ya cantaban algunas melodías, por lo que todo el proceso fue natural y progresivo. Más tarde llegaría la disciplina.

Herederos de una larga tradición familiar, son aplaudidos por figuras como Jorge Drexler o Natalia Lafourcade

Con estos mimbres, una de las lecciones que se quedó con ellos para siempre es «que hay que tener mucho respeto a las tradiciones», pero «no tener miedo a lo nuevo, a la música que se aprende». Así, Karaí se declara fan del flamenco, Anahy indaga en sonidos de otras zonas de Brasil y Andresito recoge contenidos de acordeonistas europeos. «Siempre estamos buscando inspiración en el folclore, pero también en la música nueva que se está haciendo en todo el mundo».

En España, tierra que visitan por segunda vez y con la que se sienten «deslumbrados», perciben «la buena energía de la gente, con la que tenemos mucho en común». En el sur de Brasil, recuerda Karaí, comenzaron sus misiones los jesuitas españoles, en territorio de guaraníes. «Tenemos en la sangre esa mezcla también y hay mucha conexión con la música de acá».

Como dice Andresito, «cada pueblo tiene su tradición y su forma de hacer las cosas». Se trata de prestar atención a esos matices y enriquecer la aportación propia a una cultura sonora. Menciona el chamamé, sonido propio de Brasil «que viene de los indios» y que se ejecuta de forma distinta en Paraguay o Argentina. «Venimos aprendiendo poco a poco de distintas fuentes, para hacer una música que une a los pueblos», sostiene.

En ese peregrinaje, Anahy ha recibido distintos reconocimientos; ganó el Premio Teixeirinha, de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul y también el premio Mejores del Año, como la mejor cantante de su provincia. Califica estos galardones como «un honor» por lo que suponen de «representar a mi región de esta manera».

Karaí, por su parte, ha colaborado con artistas como Eros Ramazzotti o Yamandú Costa –que también actuó en Cantabria hace un par de años– que ha ejercido en cierto modo de padrino del trío. Su entrada al mundo de las redes sociales, en el que no se prodigaba demasiado, le ha generado interesantes oportunidades y más de trecientos mil seguidores. «Simplemente intento transmitir lo que siento a los demás», afirma. Se ha labrado su fama por su forma de combinar su estilo gaúcho con los punteos y las falsetas de Paco de Lucía.

Los Hermanos Guedes publicarán en los próximos meses 'Acoustic in Portugal', un disco que incluye composiciones de su padre y músicas de América Latina. «Algo alegre», anuncian, que grabaron a comienzos de año y que está listo para saltar al público que en sus directos podrá sentir esa misma alegría. «Lo que más nos gusta es transmitir emociones positivas, conectar con el público es lo que buscamos en cada uno de nuestros conciertos». Eso es precisamente lo que quieren lograr con su debut en Cantabria. «Llegar a sus corazones, que salgan felices gracias a la música».

Las entradas para el concierto tienen un precio de 25 euros y se pueden adquirir a través de la web www.cinelosangeles.com. o en taquilla.