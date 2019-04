Escenario Santander celebra este martes el Día Internacional del Jazz con Sarah McKenzie La cantante australiana subirá al escenario a las 21.00 horas para presentar los temas de su último álbum 'Secrets of my heart' DMÚSICA * Lunes, 29 abril 2019, 13:20

Los amantes del Jazz tienen una cita en Escenario Santander este martes con la artista Sarah McKenzie, que ofrecerá un concierto, a las 21.00 horas, dentro de las actividades previstas por el Día Internacional del Jazz.

Sarah McKenzie, cantante, pianista y compositora de jazz australiana, presentará los temas de su último álbum 'Secrets of my heart'. Con 'Close Your Eyes' ganó el Premio de Música Aria 2012 al Mejor Álbum de Jazz. También fue nominada para el mismo premio en 2011 con 'Don't Tempt Me' y en 2015 para 'We Could Be Lovers'.

Entradas a la venta en Librería Gil, Escenario Santander, Tienda Tipo y www.musikaze.com.