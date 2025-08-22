El burgalés, uno de esos artistas que empiezan a estar en boca de mucha gente, actúa mañana en el Sonorama Day

Álex Gómez Magaldi Viernes, 22 de agosto 2025, 14:42 | Actualizado 15:10h.

Es posible que hayas escuchado sus canciones con Aitana o Carolina Durante, y es que Gabriel Barriuso, más conocido como Barry B, vive un momento dulce. Empezó en la música siendo aún adolescente, inspirado por un amigo que logró tocar en el festival de su ciudad y, de paso, llevarse una copa gratis. Y desde entonces, ha dado mil vueltas en la vida, hasta llegar a donde está ahora. Mañana, a las 19.00 horas, actuará en el Sonorama Day de La Virgen del Mar.

- ¿Cómo está viviendo todo ahora mismo?

- Con precaución: por muy bien que me haya ido en los últimos partidos, sé que tengo que rendir y dar la cara toda la temporada. Viene bien tener a pepito grillo detrás de la oreja, porque si en el primer subidón te pones a volar, la hostia puede llegar muy rápido.

- Hace unos días, hablaba con los madrileños Niña Polaca y se definían como «una banda de llorar y cagarse en cosas». Si tuviera que ponerse una etiqueta igual de directa, ¿cuál sería?

- Barry B son canciones de amor para 'hooligans' y, al mismo tiempo, una excusa para hacer la música que a mí me gustaría escuchar. Mi primer disco, 'Chato', que salió en noviembre, es como una ensalada mixta: he mezclado desde música urbana hasta rock. Crecí escuchando grupos como Oasis o los Stone Roses, pero, cuando me mudé a Madrid, me hice amigo de un montón de músicos urbanos, como Rusowsky, Ralphie Choo o Gara Durán, de los que he aprendido muchísimo. Creo que el hecho de moverme entre estilos tan distintos me ayuda a crear cosas únicas, diferentes.

- ¿Por qué define su música como «canciones de amor para hooligans»?

- Soy un tío bastante bruto y burro al que le ha dado por cantar canciones nostálgicas y dramáticas. Y me gusta llevarlo todo al extremo: si hablo de amor, tiene que ser a lo grande, sin filtros, con sexo, drogas, alcohol y balas.

- ¿Qué hay de verdad en las historias que narra en sus temas?

- Sí, algunas cosas sucedieron de verdad, aunque no tantas: pasé por una etapa complicada con problemas de alcohol y tomé algunas decisiones equivocadas. Casi siempre hablo de cosas que realmente me han pasado, aunque las endulzo un poco, porque si las contara tal cual, sonarían demasiado bestias. A veces te metes en situaciones que no deberías y luego aprendes que no eran lo mejor para ti.

- Ha dicho en varios ocasiones que la música de «Barry B lo mismo te puede ayudar que te puede joder la vida», ¿qué hay detrás de esa frase?

- Algunas de mis canciones, si las escuchas en un mal momento, pueden hundirte aún más, como 'Todo ese dolor'. Otras, en cambio, son un fogonazo de luz en mitad de la tormenta. Por ejemplo, 'Yo pensaba que me había tocado Dios' tiene acordes muy luminosos que casi te gritan que sigas hacia adelante.

- 'Yo pensaba que me había tocado Dios' no es sólo el gran 'hit' de Barry B, sino una de esas canciones que realmente te cambian la vida.

- Sí, lo es, soy consciente de eso: desde que la compuse, supe que tenía algo especial. Poder cantarla junto a Carolina Durante también ayudó a que llegara a muchísima más gente. Cuando la escribí, pensé que podía encajarles. Acababa de fichar por Universal, donde también están ellos, conseguí que la escucharan y, en menos de una semana, ya la habíamos grabado.

- Me encanta eso de: «Justo acababa de fichar por Universal».

- Se suele demonizar a las discográficas como Universal, pero en mi caso me ayudaron a hacer un álbum incluso mejor de lo que imaginaba. El proyecto creció de verdad cuando decidieron apostar por él. Al final, una discográfica es como un banco: si creen en ti, invierten y te pueden cambiar la vida.

- Ha acabado cantando junto a Aitana, una de las voces más populares de este país. ¿Cómo se llega a eso?

- El mánager de Aitana, que siempre le está enseñando cosas nuevas, le dijo un día algo como: «Tienes que escuchar a este tío». Le gustó lo que hacía, me escribió, le pasé una demo que pensé que podría encajarle y acabamos trabajando en ella. 'Trankis' ya no tenía sentido para mí, pero me pareció perfecta para Aitana y para la etapa de su vida en la que estaba, y así lo sintió desde el primer momento.

- No para. Su primer disco salió en noviembre, pero desde entonces no ha dejado de sacar música nueva.

- En septiembre sacaré un EP con todas las canciones que he lanzado este año, como 'Una infancia mal calibrada', y alguna más que todavía no ha salido. Y ya estoy pensando en hacer un segundo disco que deje huella. No te voy a engañar: ya lo tengo entero en mi cabeza.