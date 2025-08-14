El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Conoce a las bandas que tocarán en la 'Patrona en las Calles' de Torrelavega

Delawer, Toldos Verdes, Puño Dragón y Joe Crepúsculo son los artistas que pondránmúsica en la capital del Besaya junto a diez dj's locales y nacionales

Paula Díaz

Paula Díaz

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:00

La música en vivo volverá a ser protagonista este viernes en Patrona en las Calles, con cuatro bandas que recorrerán distintos estilos y procedencias. Delawer representará a la escena cántabra con su primer álbum, 'Tiempo presente' (2025); Toldos Verdes traerán su pop fresco y festivo, los asturianos Puño Dragón aportarán la energía del rock alternativo, y Joe Crepúsculo pondrá el toque electrónico y bailable. Una programación que se completará con diez pinchadiscos repartidos por varios escenarios de la ciudad.

Delawer

12.30 Escenario Picas

Delawer

Delawer es un proyecto musical surgido en Cantabria de la mano de Álex, cantante y principal compositor de la banda. Tras editar un primer EP en 2023 y rodarse en directo el año pasado, en este 2025 están presentando su primer álbum largo, «Tiempo presente» (2025), grabado y producido por Brian Hunt en El Nido Estudio. Con letras en castellano e influencias del indie-rock, el folk y el grunge, los conciertos de Delawer destacan por su intensidad y sus distintas dinámicas.

Puño Dragón

17.00 Escenario Gimnástica

Puño Dragón

Puño Dragón es un grupo asturiano de rock alternativo que se formó en 2021 y actualmente está integrado por Rafa Tarsicio (ex-Tigra), cantante y guitarrista, Germán Mingote (Mingote) también a la voz y guitarra, Manu Huertas (The Parrots) a la batería y Erik Iglesias (Destino 48) al bajo.

Su particular imaginario musical se nutre del rock tradicional, pero añade sonoridades que nos llevan a un estilo más propio del presente; una conjunción que los ha llevado a denominarse a sí mismos «viejos pero modernos» dentro de la escena underground actual. A finales de 2022 lanzaron su disco homónimo, Puño Dragón, compuesto por 10 temas cargados de fuerza e influencias clásicas y, a la vez, mucha personalidad en su sonido.

Toldos Verdes

18.30 Escenario Gimnástica

Toldos Verdes

Tras la publicación de su disco homónimo, varias colaboraciones y una gira por toda España que los llevó en 2024 a más de una veintena de salas y festivales, la banda madrileña Toldos Verdes (con un cántabro en sus filas) se ha consolidado como una de las propuestas más frescas y dinámicas de la escena nacional. Este trabajo está compuesto por canciones que hablan de nostalgia, amor y de lo cotidiano, cargadas de melodías pegadizas, que se complementan con un potente directo que hace de sus conciertos una auténtica fiesta.

Joe Crepúsculo

20.00 Escenario Gimnástica

Joe Crepúsculo

Joe Crepúsculo, nombre artístico de Joël Iriarte (Barcelona, 1981), es un cantautor y productor español conocido por fusionar pop electrónico, techno y letras de corte filosófico. Inició su carrera en 2008 y alcanzó gran reconocimiento con Supercrepus, elegido 'Disco Nacional del Año' por la revista Rockdelux. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de ocho álbumes, consolidándose como uno de los artistas más singulares de la música independiente. Su tema 'Mi fábrica de baile' se ha convertido en un himno y, en 2025, ha lanzado su último disco, 'Museo de las desilusiones', un trabajo que combina melancolía y ritmos bailables.

