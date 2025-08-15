Paula Díaz Viernes, 15 de agosto 2025, 07:41 Comenta Compartir

Si algo sabe hacer Torrelavega es convertir sus calles en una pista de baile gigante, y este viernes lo demostrará con otra edición de Patrona en las Calles. Desde el mediodía y hasta la madrugada, diez DJ's de estilos tan variados como sus nombres artísticos -de Parada DJ Set a TRVZT, pasando por Crisrax o Daft Pando- pondrán ritmo a cada rincón, creando una banda sonora contínua para celebrar una jornada que se ha ganado un hueco especial en el programa festivo. Y aunque habrá grupos en directo para completar el cartel, esta decena de pinchadiscos será la que marque el pulso de la ciudad durante todo el día.

13.30 h Escenario Picas Parada DJ Set

Tras 30 años al frente del Pub Parada Bus en Torrelavega, no le hizo falta buscar «nombre artístico», porque todo el mundo le conoce por «Kike Parada». Aparte de encargarse de poner un sello musical personal a su pub todos los fines de semana en la capital del Besaya, de vez en cuando pincha en eventos o fiestas. Siempre pop-rock internacional e Indie español, que protagonizará la sesión de esta Patrona.

17.00 h Escenario 360º Pecas

Pecas es un DJ de Torrelavega que tiene como objetivo principal transmitir esa sensación que se vive en una fiesta de piso con amigos. Para él, lo que realmente importa es la selección de la música, sin tanta obsesión por la perfección de la mezcla. Esa sensación de libertad y conexión con la gente es lo que busca transmitir en cada sesión.

En 2018, decidió dar el paso y llevar su hobby a otro nivel, empezando a organizar sus primeras fiestas en el Chiringuito de Los Locos, en Suances. Desde entonces, no ha parado y, hoy en día, es uno de los residentes más conocidos del lugar, donde su estilo único sigue conquistando a los asistentes, manteniendo siempre esa esencia fresca y sin pretensiones.

18:00 / 19:30 h Escenario Gimnástica Kevin McCallister

'Kevin McCallister' es el alias de Álvaro Díaz, un joven millenial natural de Suances que se define como un «melómano del indie nacional e internacional». DJ habitual de locales como el Zeppelim (Santander), el Parada de Bus (Torrelavega) y el Dilema Indie Club (Gijón), con cada sesión rinde un homenaje a la película 'Sólo en casa' y al grupo Supersubmarina.

18.00 h Escenario Parkineo Alberto Baños

Alberto Baños heredó de sus padres la afición por la musica desde muy pequeño. El tiempo pasado buscando ritmos nuevos le llevó a introducirse en el mundo DJ. Amante de la música en directo y de los festivales, nunca pensó que sería él quien pusiera música para que otros la bailaran. Lo que comenzó como un pasatiempo entre amigos, pronto le llevó a pinchar en el Chiringuito de Los Locos, donde daría sus primeros bolos que le llevaron a colaborar con Patrona en las Calles desde la primera edición, donde le gusta compartir sus últimos descubrimientos en géneros como el urbano, el regueton o el hip-hop.

19.00h Escenario 360º Conde Pakula

Torrelaveguense de pura cepa y leyenda local. Este veterano del ocio nocturno, que ha regentado varios locales de copas y discotecas a nivel regional (Cabezón de la Sal, Comillas y ahora Torrelavega) como nacional (Tarifa, Algeciras) e incluso en el extranjero (Somersset, Inglaterra), ofrecerá este viernes una sesión para quienes gusten «de lo de toda la vida», que en la práctica se traduce a pop, rock, indie y romería.

20.00 h Escenario Parkineo David Robles DJ

David Robles DJ es un artista taniego de 25 años que actualmente se dedica al mundo del DJ y producción de temas musicales de ámbito comercial. Residente del pub En Vivo de Torrelavega, Robles se mueve por toda la zona norte para enseñar su gran manera de conectar con el público y conseguir que se lo pasen en grande escuchando canciones de reggaetón, dembow, rkt y techno.

21.00h Escenario 360º Daft Pando

Dos de los creadores de 'Patrona en las calles'. Alejandro Goicoechea y Manuel Paz son Daft Pando, dos tipos nacidos, criados y madurados en la zona de vinos de Torrelavega, cuyo proyecto nació de la necesidad de llevar los memes de internet a una sesión DJ en la capital del Besaya. Este viernes ofrecerán una pinchada en la que ofrecerán «0% virtuosismo, pero 100% de sensaciones».

21.00 - 01.00h Escenario Escondido TRVZT

TRVZT es un colectivo de referencia en la música electrónica cántabra que este viernes llega a Torrelavega con un cartel encabezado por Robert Cosmic, figura internacional que fusiona la nostalgia de los 80 y 90 con ritmos electro, trance y techno de identidad única. Le acompañarán talentos locales como Nulxx, promotor y DJ que combina disco, techno y house armónico; G3RAR, experto en techno dinámico y melodías creativas; E5G0000, joven DJ que transita entre darkwave y gabber con un sonido espiritual y frenético; y Anacova, artista ecléctica que imprime su personalidad en cada show. Juntos, representan la diversidad y la fuerza de una escena en constante evolución.

22.00h Escenario Parkineo Crisrax

Crisrax, conocido dj burgalés que con tan solo 16 años conquistó a una ciudad entera con sus sesiones. Empezó su trayecto en pubs con gran renombre de la ciudad. Ha compartido escenarios con artistas como Omar Montes, Kidd Keo, Atomic Otro Wey e Israel B. Además, es conocido por haber pinchado en una de las mejores discotecas de España, como es BCM y por formar parte de fiestas multitudinarias como El Parral y Sampedros, entre otras. En Cantabria, uno de sus destinos favoritos, ha participado en grandes eventos como GAMONEO y QUÉ MOVIDA.

00.00 h Escenario Parkineo Crespo

CRESPO (Álvaro Crespo) es un DJ y productor cántabro que mezcla lo mejor del Afro, Basshall, Reggaetón y Dembow. Con sus propias versiones de hits conocidos, pone a bailar al público con un estilo inconfundible y ritmos que revientan la pista.