Negrita Music Fest, ritmos urbanos para conquistar Santander

Pepe y Vizio actuarán en la Virgen del Mar el viernes como parte del cartel del festival.

El público más joven tiene marcada en el calendario esta semana, como momento en que se celebrará el Negrita Music Fest, el festival de música urbana que llevará a la Virgen del Mar a nombres como Cyril Kamer, Hard GZ, Alvama Ice y Denna. Las ediciones anteriores de Negrita Music Festival en Santander reunieron a cerca de 20.000 asistentes y todo apunta a que este fin de semana se repetirán las cifras.

En el caso de esta próxima edición de Negrita Music Festival Santander, arrancará el viernes con la apertura de puertas a las 18.30 horas y la actuación de Denna (19.30 horas), para continuar con Pepe y Vizio (20.30 horas), Cyril Kamer (22.00 horas), Israel B (23.30 horas), Villano Antillano (1.00 horas) y Soto Asa (2.00 horas), hasta cerrar la jornada con la sesión de DJ Barce (3.00 horas).

Las puertas del recinto situado junto a la playa de la Virgen del Mar abrirán a las 17.00 horas en la jornada del sábado, que tiene previstas las actuaciones de Reality (18.00 horas), Walls (19.00 horas), John Pollon (20.30 horas), Aissa (22.00 horas), Hard GZ (23.15 horas), Kidd Keo (0.15 horas) y Alvama Ice (1.30 horas), que será el encargado de cerrar esta cuarta edición del festival en Santander.

Negrita Music Festival Santander mantiene a la venta tanto las entradas de día como los abonos para acudir a todos los conciertos, que se pueden adquirir en la web www.negritamusicfestival.com con distintas opciones en función de la zona o de si se adquieren esos abonos con posibilidad de acampar.

Así, el Abono General, que da acceso a la zona general del recinto durante las dos jornadas, se puede adquirir desde 60 euros. Por su parte, el Abono VIP, que permite el acceso a la zona VIP del festival y a la primera fila junto al escenario, se puede adquirir por 99 euros.

Además, se mantiene a la venta el Abono General + Zona de Acampada por 120 euros, que permite el acceso a la zona general del festival y a la zona de acampada junto al recinto, y el Abono VIP + Zona de Acampada desde 159,50 euros, que también incluye el acceso a dicha zona de acampada y el acceso a la zona VIP del festival y a la primera fila.

Para aquellos asistentes que elijan las opciones con acceso a la Zona de Acampada tendrán su espacio en el Camping de la Virgen del Mar, ubicado junto al recinto de conciertos y en el que dispondrán de una parcela para colocar su tienda, así como diferentes servicios como baños y duchas, limpieza y restauración, entre otras cosas.

En el caso de las entradas de día, tienen el mismo precio tanto para la jornada del viernes como del sábado, y se pueden adquirir por 30 euros en zona general y por 49,50 euros en zona VIP.