El Negrita Music Festival contará con un servicio lanzadera del TUS desde las Estaciones

P.C.

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 18:22

El Negrita Music Festival, que se celebrará este viernes 29 y el sábado 30 en la Virgen del Mar, contará con un servicio lanzadera de autobuses urbanos desde las Estaciones que tendrá el precio habitual y que facilitará el acceso a ese entorno a quien lo requiera.

El Ayuntamiento de Santander ha informado que el TUS, con el objetivo de causar el menor trastorno posible a los usuarios habituales de la línea L17, prestará este servicio lanzadera que tendrá origen y destino en las Estaciones de RENFE/FEVE y Ciriego. Por la tarde facilitará el acceso a la zona de la Virgen del Mar y por la noche facilitará el retorno al centro de la ciudad. Los horarios serán diferentes en función del evento.

  1. Viernes, 29

    Negrita Music Festival

Salidas de las Estaciones: 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas

Salidas de Ciriego: entre la 01.00 y las 03.00, a demanda (una vez se llenen los buses)

  1. Sábado, 30

    Segunda jornada del Negrita Music Festival

Salidas de las Estaciones:16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Salidas de Ciriego: ente la 01.00 y las 03.00, a demanda (una vez se llenen los buses)

