Pulseras del Negrita en tiempo record: «En menos de dos minutos la tienes» Cientos de jóvenes se han acercado al concesionario Omoda para cambiar los abonos por las pulseras, necesarias para entrar al recinto

Anai Sainz de la Maza Santander Jueves, 28 de agosto 2025, 19:27 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

El Negrita cada vez está mas cera y se nota en el ambiente. Cientos de jóvenes se han acerado este jueves al concesionario Omoda, ubicado en Avenida Parayas, para recoger la pulsera necesaria para acceder al recinto. «La cola de este año está siendo mucho más rápida que la de otros años», comenta Brian Mendoza. Es su tercer año consecutivo y agradece la «buena organización» para la recogida. Miguel Sánchez, de Nueva Montaña, concuerda: «Entras y no hay nadie, te atienden al segundo y no tardas más de dos minutos en salir». El horario de recogida es hasta las 19.30 horas y solo se han visto aglomeraciones a las 16.00 horas, en la apertura de la cola.

Una de las razones de la mejora en los tiempos de recogida ha sido realizarla el día anterior al evento. «El año pasado la recogí en el festival y había mucha más cola», expresa Daniel Santamaría, es el segundo año que asiste. También ofrecían ofertas en la recarga, «he metido 25 euros para poder gastar en el recinto y solo he pagado veinte, que ganas de que llegue mañana», resalta. Son algunas de las ventajas que a las que se podían acceder al realizar el cambio del abono por la pulsera.

La compañía es muy importante, algunos como el joven de Nueva Montaña ha reunido «a veinte amigos del barrio» para ir. Todos ellos se encontraban en la recogida de la pulsera. Otras, como Sara Castilla van a ir con su grupo de amigas de toda la vida: «Nos ha costado organizarnos, pero al final vamos las cinco de siempre, mejor eso a ninguna».

Alejandro Sainz acude al Negrita para ver su cantante favorito, pero esta abierto «a la sorpresa» -no ha revisado letra a letra el cartel-. «Me encanta Kidd Keo, de hecho lo llevo tatuado en mi piel», explica. Entre los nombres mas repetidos por los asistentes de la cola están el cantante urbano leonés John Pollon o el DJ, que recopila millones de reproducciones en YouTube, Alvama Ice. «Siempre que organizo fiestas con mis colegas ponemos en bucle sus sesiones, su directo lo viviremos como esos festejos», comenta Lucas Gutiérrez.

A pesar de estar a unos kilómetros de la ciudad, el recinto de la playa de la Virgen del Mar está bien conectado. Javier Lopez opta por el coche: «Es de agradecer el gran parking que hay, en todas las ediciones he encontrado hueco». Para quien no tiene esa oportunidad se organizaron buses de ida y vuelta que «apenas tardan uno 25 minutos».