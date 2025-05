John Fogerty, Lucinda Williams, Manic Street Preachers y Richard Hawley en el Azkena Rock Festival 2025

Dinosaur Jr, The Damned, Bobbie Dazzle, Quique González, Cherie Currie, The Pill y The Hellacopters entre muchos otros, actuarán en Mendizabala del 19 al 21 de junio | El legendario evento vitoriano repite formatos con Trashville y Txiki ARF |

La cabeza de cartel la ocupa John Fogerty con todos los clásicos de su repertorio y en fecha única en España. También con fecha exclusiva actuarán Manic Street Preachers. The Flaming Lips, interpretando Yoshimi Battles the Pink Robots; la icónica Lucinda Williams que regresa al festival vitoriano; el 30 aniversario de The Hellacopters, al que se suman Dinosaur Jr, interpretando Without a Sound completan una nómina de artistas de primer nivel en la 23ª edición de Azkena Rock Festival los días 19, 20 y 21 de junio en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz.

Además, tras la buena acogida de la edición 2024, vuelve a Azkena el espacio para familias Txiki ARF, porque nada mejor que compartir las emociones de la música y enseñar a los más pequeños su valor.

DINOSAUR JR. / THE DAMNED / MELISSA ETHERIDGE / BUZZCOCKS / QUIQUE GONZÁLEZ / LIBE / MASTERS OF REALITY Jueves 19

Trashville: WAU Y LOS ARRRGHS!!! / FLÉAU / GOGOPONIES / MAMBO RAMBO DJs: EL CHICO

El Azkena Rock Festival arranca con fuerza con Dinosaur Jr., que interpretarán íntegramente su mítico álbum de 1994, 'Without a Sound', en un único concierto en nuestras fronteras donde también sonarán otros clásicos de su repertorio.

The Damned, pioneros del punk británico, también se suman al cartel, y también en fecha exclusiva, con una de sus formaciones más clásicas, la que grabó álbumes míticos como 'The Black Album' y 'Strawberries'.

Les sigue la inconfundible voz de Melissa Etheridge, un icono del rock americano desde que debutara a finales de los 80. Los estribillos pegajosos de punk melódico de los Buzzcocks, el rock de autor de Quique González, la intensidad de Libe y los oscuros y psicodélicos Masters of Reality completan la jornada.

En Trashville, la locura garajera de Wau y los Arrrghs!!!, el hardcore medieval de Fléau, la explosiva fiesta italiana de Gogoponies y el ritmo latino de los trogloditas Mambo Rambo calentarán la carpa. El DJ El Chico cerrará la noche con una sesión vibrante.

JOHN FOGERTY / LUCINDA WILLIAMS / PUBLIC IMAGE LIMITED / TURBONEGRO / C.O.F.F.I.N / BOBBIE DAZZLE / DIAMOND DOGS & CHRIS SPEDDING / LA ESTRELLA AZUL Live / KAOTIKO / PSILICON FLESH / RECKLESS KELLY / ROBERT JON & THE WRECK / SARRIA Viernes 20

Trashville: LOS STRAITJACKETS / ESCAPE-ISM / LAS JENNYS DE ARROYOCULEBRO / THEE SCARECROWS AKA

DJs: ALTA TENSIÓN DJs / BORJA NIHIL / MISS STRYTCHNINE / ROCK NIGHTS Txiki ARF

Virgen Blanca: LAURIE WRIGHT

La leyenda John Fogerty encabeza un viernes cargado de historia del rock, junto a la icónica Lucinda Williams, y la explosividad de Public Image Limited, liderados por el iconoclasta Johnny Rotten.

La irreverencia de Turbonegro, la energía punk de C.O.F.F.I.N y la fiesta glam de la recién incorporada al cartel Bobbie Dazzle prometen una noche intensa.

Diamond Dogs & Chris Spedding rendirán tributo al cancionero de Little Richard, mientras que Kaotiko celebrará su 25 aniversario con el mejor punk vasco.

La Estrella Azul llevará al escenario la banda sonora de la película del mismo nombre, un homenaje al líder de Más Birras y su legado musical. Psilicon Flesh rescatará su cruce de metal, pop y grunge, mientras que Reckless Kelly debutarán en España con su country red dirt.

Robert Jon & The Wreck aportará su electrizante rock sureño, y Sarria representará la frescura del pop rock español.

En la carpa de Trashville, los misteriosos Los Straitjackets presentarán su propuesta enmascarada a ritmo de surf. El electro-rock teatral de Escape-ism, el punk poligonero de Las Jennys de Arroyoculebro y el rhythm & blues primitivo de Thee Scarecrows Aka pondrán el broche a la noche.

MANIC STREET PREACHERS / THE FLAMING LIPS / RICHARD HAWLEY / THE HELLACOPTERS 30th Anniversary / MARGO PRICE / CHERIE CURRIE / THE CHESTERFIELD KINGS / DEAD KENNEDYS / DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA / EH, MERTXE! / EZEZEZ / THE LEMON TWIGS / THE PILL Sábado 21

Trashville: THE NEANDERTHALS / THE DEVILS / THE SEX-ORGANS / WALLAROOS

DJs: BILBA GROTBILL / DJ BONE / MALANDA / NAT SIMONS JUKEBOX

Txiki ARF

Virgen Blanca: KITTY, DAISY & LEWIS

El sábado promete ser inolvidable con la combinación de hits y nuevas canciones de Manic Street Preachers y la psicodelia de The Flaming Lips, que interpretarán íntegramente su influyente álbum 'Yoshimi Battles the Pink Robots'.

La elegancia 'crooner' de Richard Hawley, la electricidad de unos The Hellacopters celebrando tres décadas en activo, la autenticidad country de Margo Price -en su primera y exclusiva visita a España-, y la única parada española de la gira de despedida de Cherie Currie, que regresa para hacer justicia a los himnos de las legendarias The Runaways de quienes fuera cantante, convierten la jornada en una celebración del mejor rock.

The Chesterfield Kings traerán su garaje clásico, Dead Kennedys aportarán su punk político, y Derby Motoreta's Burrito Kachimba desplegarán su «kinkidelia», esa original mezcla de flamenco, rock andaluz, psicodelia y rock progresivo.

Eh, Mertxe! sacudirá el escenario con su actitud canalla, y Ezezez mostrará por qué es una de las bandas emergentes más prometedoras. The Lemon Twigs rescatarán las mejores melodías de los 60, mientras que The Pill, el joven dúo femenino de la Isla de Wight, tirará de frescura punk. Trashville acogerá la energía primitiva de The Neanderthals, el caos sonoro de The Devils, el delirio de The Sex-Organs y el punk explosivo de Wallaroos. La noche se cerrará con una sesión de lujo a cargo de DJs expertos en incendiar la pista.

La plaza de la Virgen Blanca Kitty, Daisy & Lewis En el corazón de la Green Capital, la emblemática Plaza de la Virgen Blanca se convierte en el alma del festival, fusionando música en directo, gastronomía y buen ambiente. Desde la hora del vermut, los asistentes podrán disfrutar de conciertos de acceso libre que darán el pistoletazo de salida a dos jornadas cargadas de energía y rock & roll. El viernes, el escenario lo tomará Laurie Wright, un cantautor londinense que ha conquistado a figuras como Liam Gallagher y Pete Doherty. Su carrera despegó en la pandemia y, tras ganar el concurso de Talented Fans de The Libertines, su ascenso ha sido imparable. Ahora, llega a Vitoria-Gasteiz para demostrar por qué es una de las grandes promesas del rock de pub y la herencia mod. El sábado, el protagonismo será para Kitty, Daisy & Lewis, el trío británico de hermanos que fusiona R&B, swing, country y blues con una energía arrolladora. Multiinstrumentistas, dominan desde la guitarra y el piano hasta la armónica y el trombón. Su directo es pura magia y un viaje sonoro irresistible.

Tkixi Arf Cada año, más familias se suman a la experiencia del Azkena Rock Festival, y para ellas vuelve Txiki ARF, un espacio pensado para disfrutar del mejor ambiente de la mano de Rock en Familia. Con conciertos, talleres y actividades infantiles, este punto de encuentro invita a compartir momentos únicos entre riffs y diversión. Cada jornada contará con tres conciertos que revivirán grandes clásicos de las leyendas que han pasado por el festival. Entre actuaciones, habrá concursos de air guitar y bingo rockero con premios para el público, además de talleres para crear chapas y púas personalizadas y un espacio de pintacaras rockero. La segunda carpa de Trashville acogerá este universo familiar viernes y sábado, en las primeras horas de la tarde.

Entradas a la venta

Las entradas de día están a la venta. También siguen disponibles los bonos en azkenarockfestival.com. Este año, además del Bono Gaztea (100 euros + gastos, para menores de 23 años), se lanza el Bono Cuadrilla, pensado para los inseparables grupos de amigos del festival: al comprar 5 bonos, recibirán 6.

También se mantiene la opción de compra a plazos y la entrada gratuita para menores de 14 años. El festival ofrecerá viajes organizados en autobús desde ciudades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Arrasate y Alsasua, facilitando así el acceso a uno de los eventos más esperados del año.