King Solomon Hicks presenta disco en Santander El guitarrista de Harlem, de tan solo 22 años, es conocido como El Pequeño B.B King Jueves, 25 abril 2019

Su nombre artístico es el de un rey, y su música le hace honor a este apelativo. King Solomon Hicks empezó a tocar la guitarra con 13 años. Fue la Cotton Club, una banda de 17 instrumentos en la que ejercía de guitarra solista, una función que aún cumple en la actualidad, compaginando sus actuaciones también en locales míticos como el Iridium o The Red Rooster.

Este viernes, el guitarrista de Harlem estará en El Almacén de Little Bobby para presentar 'Carrying on the torch of blues'. Tiene solo 22 años y es un virtuoso con una gran técnica que mezcla gospel, rock clásico o sonidos afrocubanos.

Apodado el 'Lil B.B' (Pequeño B.B King), ha tocado con Joe Bonamassa y ha pasado por numerosas festivales de todo el mundo, acumulando reseñas en medios internacionales.

En su carrera ha tocado con figuras como Tony Bennett, The Destroyers (George Thorogood), Neal Evans (Soulive), Jimmy Vivino (Bandleader for Conan O'Brien) o Sam Moore, dentro de una larga lista de colaboraciones.

Mientras se codea con grandes nombres, sigue enseñando a quienes quieran aprender a tocar la guitarra, teoría y práctica de este instrumento.