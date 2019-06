El grupo «mongopop» Asstraco presenta su primer disco este domingo en Soto de la Marina Los tres componentes de la formación. La Viga acogerá la presentación y el estreno de su primer videoclip 'Corre Sito corre' ANA DEL CASTILLO Santander Sábado, 22 junio 2019, 11:32

Música, amistad y cachondeo se unen este domingo en La Viga, en Soto de la Marina, para presentar el primer disco del grupo «mongopop» Asstraco. «Lo de la doble 's', ass, viene de culo(en inglés)», dice el productor del disco Javier García Escudero, que después de tomarse muy en serio la música durante años -y seguir haciéndolo-, ha producido el LP de doce canciones de la nueva formación cántabra.

Tras una década en Nueva York, donde trabajó como músico y productor, en su regreso a Santander García Escudero quiso recuperar el tiempo perdido todos los jueves con dos buenos amigos de la adolescencia. ¿El lugar de encuentro? Los estudios Cubex, en Mompía. Así que una cosa llevó a la otra. Es decir, al primer disco de Asstraco, formado por 'El chico de los recados', 'Líder supremo' y 'El niño de Silió'.

«La quedada de los jueves acabó siendo disfrutar el rato, pero haciendo música. Y al cabo de un año de trabajo nos dimos cuenta de que teníamos 12 temas. A lo tonto decidimos hacer un videoclip, merchandising y organizar la presentación», cuenta García Escudero.

Oda a «Miguel 'El torero'»

Definiéndose como banda «mongopop» es difícil esperar delicada poesía en sus letras. Las canciones son historias «locas» y cada una diferente, pasando de ritmos country a temas electrónicos. Algunos de ellos hablan con ironía de la globalización, de las fiestas de los pueblos de Cantabria: «Una de las canciones la presenta Revilluca. Es que el cantante, 'el líder supremo', le imita muy bien... Y también tenemos una oda a Miguel 'El torero'. Vamos, que es todo una paranoia», resume García Escudero.

Aunque los colegas del productor -que prefieren mantener el anonimato de nombre y apellido real- no son, de momento, músicos, el disco está grabado «cien por cien» por intérpretes de la cantera cántabra: «Hemos tenido muchas colaboraciones», señala.

La presentación del LP y el estreno del videoclip del primer tema, 'Corre Sito corre', se celebrará el domingo, a las 22.30 horas, en La Viga, después del concierto de 'Labretta Suede and the motel 6', grupo originario de Nueva Zalanda y afincado desde hace más de siete años en Nueva York, con influencias del rock and roll de los 50.

Una vez finalizado este concierto, un dj pinchará el disco de Asstraco y habrá sorteos. «Un poco de show, pero sin concierto. Una presentación de disco diferente a las habituales», dice García Escudero.

El diseño de la portada es de Cristina Matarrubia y el videoclip de Sito Miñanco y dirigido por Jonny Gonzalez. Cuenta con colaboraciones de Julián Escudero, Maichak Tamanaco, Titi boy, Javier Fernández, Jorge Rementería y Edu relojes.