MäBU publica nuevo single con huella cántabra

'Cabeza de ratón' es el adelanto del disco que publicarán en diciembre, cuya imagen y diseño es obra de Iván López, de Arrecife Studio

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:30

Tras la publicación de tres singles en marzo, mayo y septiembre: 'El Ruido', 'Guerra y Paz' y 'Septiembre', MäBU presenta 'Cabeza de Ratón', el cuarto avance antes de la salida de su nuevo álbum a principios de diciembre. Un disco que cuenta con sello cántabro: la imagen y diseño de todos los materiales es obra de Iván López, de Arrecife Studio. De Arrecife han salido otros trabajos vinculados al ámbito musical, como el último disco de Casapalma ('Jotas'), la imagen de las jornadas #MujeresEnMúsica, del cantante FranV, la VII Semana Inusual de la Música del Conservatorio Jesús de Monasterio o el proyecto '7 conciertos para 7 islas', entre otros.

MäBU es una banda capaz de deshacerse de tópicos y fórmulas manidas gracias a su singular formato a trío y la filosofía del «menos es más», con melodías tremendamente evocadoras y muy elegantes que beben de fuentes tan clásicas como la canción de autor anglosajona, el pop y el rock independiente.

Su historia

Imagen del single con diseño de Arrecife Studio
Imagen del single con diseño de Arrecife Studio

MäBU es una de las bandas más queridas y singulares de la escena musical independiente española. Formada en Madrid en 2008 por la cantante y compositora María Blanco Uranga y el músico y productor Txarlie Solano, el grupo ha construido en más de 15 años un recorrido impecable: cinco discos publicados, cientos de conciertos por toda España arropados de un público tremendamente fiel y una conexión especial con México, donde también han girado y cuentan con una base de seguidores cada vez más grande.

MäBU no es sólo un grupo de pop: es una experiencia emocional que conecta con el público desde la primera nota y que sigue expandiendo fronteras con cada gira.

Dicen que es una canción «que sentimos como la representación más fiel de lo que somos y de lo que queremos transmitir con este proyecto».

'Cabeza de Ratón' «invita a abrazar la autenticidad, valorar lo propio, reconocer que no importa el tamaño del escenario cuando la voz es verdadera».

El single viene acompañado por un videoclip que fue grabado con la intención de desvelar el contenido general del nuevo disco de MäBU. Cada canción se encuentra representada por un objeto y, cual fotografía viviente, representa el momento de una foto final que quedará para el recuerdo.

MäBU publica nuevo single con huella cántabra