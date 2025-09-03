DMúsica * Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

La vida y obra de Joaquín Sabina da para mucho. De hecho, ha sido abordada en publicaciones de diversa índole. Ahora, llega una novedad, firmada por dos personas que le conocen bien.

'Joaquín Sabina. Pasión y vida (Vol.1)' es la novela gráfica autorizada que relata en viñetas la biografía del cantautor cuya figura es un referente para diferentes generaciones a través de una obra que ha universalizado la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos, y que ha convertido al Flaco de Úbeda en un artista atemporal de la canción en castellano.

Ampliar Ilustración de Alberto Peral

Siendo la suya una obra tan basta y profunda, 'Joaquín Sabina. Pasión y vida' recoge la primera parte de su carrera musical. Comienza con su infancia ubetense y su posterior etapa universitaria en Granada, donde se acerca al movimiento estudiantil antifranquista y realiza acciones que le obligan a huir del país. Después el cómic revive los entresijos de su exilio londinense para culminar con el desarrollo de su trayectoria profesional, desde la formación de La Mandrágora, hasta la gestación de sus discos en solitario, donde destacan obras maestras como 'Juez y parte', 'Física y química' y 'Esta boca es mía'. Para rematar, la novela gráfica repasa tanto la forja del personaje noctámbulo, mujeriego y socialmente comprometido, como el arranque de su apabullante éxito en Latinoamérica, que le aúpa definitivamente al estatus de estrella internacional.

No faltan en la biografía pasajes dedicados a ilustrar sus más conocidas canciones ('Princesa', 'Y nos dieron las diez', 'Medias negras', 'Eclipse de mar', 'Pacto entre caballeros', 'Pongamos que hablo de Madrid', '¿Quién me ha robado el mes de abril?', etc.), así como a recordar sus múltiples colaboraciones con otros artistas y sus quijotescas andanzas mundanas como maestro del cuento cantado e incorregible vividor, siempre en ese cruce de caminos entre el roquero de corazón y el cantautor de guardia.

'Joaquín Sabina. Pasión y vida' es una obra concienzudamente guionizada por los cronistas musicales Kike Babas -a quién dedicó una canción en su concierto en Santander- y Kike Turrón (cuya amplia bibliografía incluye trabajos escritos sobre Leño, Rosendo, Manu Chao, Los Rodríguez, Siniestro Total, etc. y los guiones de las novelas gráficas de Fito Cabrales y El Gran Wyoming) que realizan un ejercicio que aúna rigurosidad periodística con dosis de desbordante imaginación en coordinación con doce destacados ilustradores de la escena estatal del cómic; Aneke, Sergio Silván, Ramone, Marina Cochet, Judit Crehuet, Alberto Peral, Toni Solanes, Rubén Uceda, Kepa de Orbe, Alejandro Merino, Alberto Muriel y Iosu Berriobeña.

El libro, de 224 páginas, está prologado por Benjamín Prado y Luis García Montero y se puede acceder a la preventa a través de https://editorial.baobilbao.com/