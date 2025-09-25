Las hermanas Iñesta publicarán su próximo álbum el 21 de noviembre tras un intenso año de colaboraciones y conciertos por todo el país

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:01

Las ganas que hay de un nuevo disco de Repion son prorporcionales a lo que cabe esperar del próximo trabajo de las cántabras. Y también de escuchar, pues acaban de lanzar 'El sueño dura una semana', single de adelanto del disco que se podrá disfrutar a partir del 21 de noviembre.

«Suenan truenos, se ven relámpagos» cantan en un tema con sus cambios de tempo característicos y un videoclip de oscuridad y destellos que se adentra en la cotidianeidad y vaivenes de cualquier enamoramiento incipiente.

El disco verá la luz, Mushroom Pillow mediante, espués de meses sin apenas descanso entre conciertos, colaboraciones -por ejemplo con Casapalma y su 'Pajarillo', con Bum Motion Club o La Maravillosa Orquesta del Alcohol-, han versionado a Triángulo de Amor Bizarro o Rufus T. Firefly y grabaciones. A las Repion se las ha podido ver por toda la geografía nacional y también con escalas en casa, como el caso del Sonorama Ribera Day. Llega ahora el momento de dar el paso que terminará por apuntalar la carrera de este power dúo que ha ido avanzando con seguridad y talento, creando un estilo reconocible.

Tras la publicación del disco, lo presentarán en la Sala Barceló de Madrid (26 de noviembre), en Valladolid (29 de noviembre) y cerrarán el año tocando en casa el 26 de diciembre.