El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa y Marina Iñesta Paz Valle

DMúsica

'El sueño dura una semana', adelanto del nuevo disco de las cántabras Repion

Novedades ·

Las hermanas Iñesta publicarán su próximo álbum el 21 de noviembre tras un intenso año de colaboraciones y conciertos por todo el país

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:01

Las ganas que hay de un nuevo disco de Repion son prorporcionales a lo que cabe esperar del próximo trabajo de las cántabras. Y también de escuchar, pues acaban de lanzar 'El sueño dura una semana', single de adelanto del disco que se podrá disfrutar a partir del 21 de noviembre.

«Suenan truenos, se ven relámpagos» cantan en un tema con sus cambios de tempo característicos y un videoclip de oscuridad y destellos que se adentra en la cotidianeidad y vaivenes de cualquier enamoramiento incipiente.

El disco verá la luz, Mushroom Pillow mediante, espués de meses sin apenas descanso entre conciertos, colaboraciones -por ejemplo con Casapalma y su 'Pajarillo', con Bum Motion Club o La Maravillosa Orquesta del Alcohol-, han versionado a Triángulo de Amor Bizarro o Rufus T. Firefly y grabaciones. A las Repion se las ha podido ver por toda la geografía nacional y también con escalas en casa, como el caso del Sonorama Ribera Day. Llega ahora el momento de dar el paso que terminará por apuntalar la carrera de este power dúo que ha ido avanzando con seguridad y talento, creando un estilo reconocible.

Tras la publicación del disco, lo presentarán en la Sala Barceló de Madrid (26 de noviembre), en Valladolid (29 de noviembre) y cerrarán el año tocando en casa el 26 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  6. 6 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  7. 7

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9

    Cueto despide a Uco Lastra
  10. 10

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'El sueño dura una semana', adelanto del nuevo disco de las cántabras Repion

&#039;El sueño dura una semana&#039;, adelanto del nuevo disco de las cántabras Repion