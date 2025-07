Una multitud y un solo ritmo

Más de 30.000 personas en 'el paraíso del perreo'. Es la suma total de asistentes en las dos jornadas del Reggaeton Beach Festival (RBF). ... Muchos repetidos, claro. Los que acudieron a la Virgen del Mar tanto el sábado como el domingo. Pero es que el segundo día hubo, incluso, más que el primero. Una marea para cerrar y «perreo, perreo y perreo».

Martínez, de 23 años, contaba que lo primero que hizo nada más llegar este domingo fue tirarse por el tobogán de agua. «Hacía malo al principio, pero daba igual. Antes de que saliera el primer artista, yo ya estaba esperando para lanzarme». No vale faltar. Un día sí, dos no. La primera jornada llegaron tarde. ¿El segundo día? No se querían perder ni un solo minuto. «El sábado al primero que vimos fue a Noriel, que fue el tercero en salir. Hoy queremos vivirlo todo desde que abra hasta que se cierre el día», relataba al lado Javier.

No estaban solos en lo de deslizarse. Como expresaba Ximena Echeverría, el tobogán «es una cosa de locos». «Subir está muy bien. Pero luego, cuando ya estás arriba, es como: '¿Me tiro o no me tiro?'. Da un montón de miedo, pero es genial».

En el segundo día, muchas ganas. Desde la apertura de puertas, la gente comenzó a ir lo más rápido posible hacia el interior. «Parecía una estampida. Hoy hay mejor ambiente que ayer», decía Carla Albarracín sobre la diferencia de emoción. En la zona general, los sitios en primera fila suponían una guerra constante. Carreras, empujones, gritos 8en el buen sentido)... «Es obvio que es mejor la zona VIP para esto, pero estar en primera fila del abono general es un lujo para mí», contaba Marcos Pelayo.

«Perreo, perreo y más perreo», así describían algunos asistentes la segunda jornada del Reggaeton Beach Festival

Fue la música, pero también los juegos recreativos. Entre ellos, triunfó un juego giratorio al que muchos se referían como 'el que da vueltas con unos palos'. Dura pugna con el tobogán por ser el más entretenido. «Nos hemos quedado con las ganas», contaba mientras miraba precisamente el tobogán acuático David Manzanales. Además, la zona de 'foodtrucks' no daba tregua: hamburguesas, perritos, postres... El descanso perfecto hasta la hora de recibir a los artistas. «Desde primera hora ya hay gente pidiendo», contaba June Mateos.

Y salieron. Los primeros en subirse al escenario fueron Maríah Angeliq y Clarent. El tercero en el cartel era Luar la L, exponente puertorriqueño. Pero hubo una pequeña sorpresa. Las caras de asombro se multiplicaron entre el público al ver que finalmente apareció en el escenario Hades66, que estaba previsto que cerrara el RBF. Los móviles arriba para captar la jugada.

Con todo, Justin Quiles (actuaba al cierre de esta edición) y Sech eran los más esperados del día. «Disfrutaré con muchas más ganas a Justin Quiles. Canciones como 'Egoísta' o 'Inocente', brutal...», recalcaba Iván Pérez, que, entre los primeros en salir, se quedaba con Clarent.

De cara al año que viene

Y ya puestos, entre risas, debates y despedidas, muchos asistentes fantaseaban con el cartel de la próxima edición. Si de ellos dependiera, Eladio Carrión sería el indispensable como cabeza del elenco. Karol G, Myke Towers, Anuel, Ñengo Flow... Fueron otros de los más pedidos por los 'disfrutones' del género urbano para el año que viene. Por pedir, que no quede. «Ozuna, por favor te lo pido», contaba June Moreno mientras gritaba. Otros pedían más variedad. El nombre de Omar Courtz también salió por la boca de varios. «Yo Omar, sin duda» destacaba Irina Suárez, que vino desde León.

Y los hubo más ambiciosos todavía. Artistas retirados como Daddy Yankee también están en los sueños de varios de los asistentes. Incluso, nombres menos reconocidos. «John Pollõn es mi favorito. Deberían traerlo al RBF», destacaba Laura García.

Peticiones antes de volver a casa y dejar vacía de ritmo la Virgen del Mar. ¿Vendrá alguno de ellos? Eso no lo sabremos hasta el año que viene.