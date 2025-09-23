La música prima en la programación 2026 de La Nave de Euterpe para su nueva sede El espacio, inaugurado en Bárcena de Pie de Concha con un recital del Coro Ronda la Encina, abre una etapa para la asociación que apuesta por la descentralización cultural

Guillermo Balbona Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Un espacio diferente impulsado por una asociación diferente. Y ello vertebrado por el impulso, la vivencia y pasión por la cultura: La Nave de Euterpe ... . El proyecto, con más de una década de actividad, inauguró el pasado sábado su sede estable en Bárcena de Pie de Concha, tal como anticipó El Diario Montañés. Una clara apuesta por la descentralización cultural plasmada en un espacio polivalente y en una programación que discurrirá de primavera a otoño. La Nave de Euterpe se ha levantado sobre las ruinas de un antiguo salón de baile en el que la junta directiva de esta asociación confesó haber invertido todo su patrimonio personal. «Puede sonar un poco raro y habrá quien piense que estamos un poco locos. Seguro que alguno creerá que con esto logramos rebajas fiscales o lavamos dinero, pero lo único que nos impulsa es la cultura. Nuestra vocación existencial ha sido esa: la cultura la música, el arte y la historia. Nos gusta y nos divertimos así», explicó en el acto de apertura Jesús Nieto Moro, presidente de la asociación. Una aventura en la que está acompañado por María del Mar Fernández Doval, soprano y profesora de canto en el Conservatorio Jesús de Monasterio, y Antonio de Celis, artista. Nieto repasó la historia de esta asociación surgida hace catorce años. Sus actividades se han sucedido desde el Ateneo de Santander hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo, pasando por la Iglesia del Carmen, el Paraninfo de la UIMP en Las Llamas, el Conservatorio Jesús de Monasterio, o el Palacio de Festivales, entre otros. . «Siempre hemos echado en falta una escenario propio y, por eso, este momento es muy ilusionante para todos nosotros», subrayó su presidente.

Los 160 metros cuadrados del nuevo espacio se quedaron pequeños el sábado para acoger al público, una ceremonia que contó con la actuación del Coro Ronda la Encina. Amigos, seguidores de las actividades de la asociación y vecinos abarrotaron el espacio, coreando muchas de las canciones clásicas del folclore de Cantabria que se interpretaron durante media hora. María del Mar Fernández Doval invitó a subir al escenario a Sara Castrillo, soprano, y a la pianista Ana Gobantes. El trío interpretó un par de temas incluidos en el recital 'Menáge à voix. La voz de Fauré y el salón de la Viardot', programado este verano por el FIS en los Marcos Históricos. La Encina volvió a salir a escena para interpretar parte de su repertorio más conocido.La Nave de Euterpe mostrará su fondo patrimonial, integrado por el vestuario que Sonia Fernández ha diseñado para distintas producciones musicales de la asociación, más obra gráfica y esculturas firmadas por Antonio de Celis. Mientras se ultima la programación para 2026, el próximo sábado, día 27, está previsto un concierto a cargo de un grupo de estudiantes de música que, tras terminar sus estudios profesionales en el Conservatorio Jesús de Monasterio, continuarán formándose en distintos centros superiores. La programación del próximo año se pondrá en marcha el 30 de mayo con la actuación de Antonio de Celis acompañado al piano por Marta G. Oses y un repertorio de copla española. El 13 de junio, Doval junto con Marta G. Oses y la actriz Cristina Lorenzo pondrán en escena el espectáculo 'La pequeña María. La gran Blanchard'. El 27 de ese mes, concierto del trío de cañas Vicalba, de Barcelona. El 25 de julio, recital de los alumnos del Conservatorio Jesús de Monasterio. El 8 de agosto, concierto del Dúo Baalbeck, integrado por la soprano Laura Colina y la pianista María Obeid. Ya en septiembre, música con el Trío Laztán, y Fernández Doval y Oses junto al actor Sandro Cordero cerrarán la programación con su espectáculo 'Frivolités'. Todas las actuaciones comenzarán a las siete de la tarde.

