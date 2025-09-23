El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antonio de Celis, María del Mar Fernández Doval y Jesús Nieto Moro, artífices de La Nave de Euterpe. Carlos Atienza

La música prima en la programación 2026 de La Nave de Euterpe para su nueva sede

El espacio, inaugurado en Bárcena de Pie de Concha con un recital del Coro Ronda la Encina, abre una etapa para la asociación que apuesta por la descentralización cultural

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Un espacio diferente impulsado por una asociación diferente. Y ello vertebrado por el impulso, la vivencia y pasión por la cultura: La Nave de Euterpe ... . El proyecto, con más de una década de actividad, inauguró el pasado sábado su sede estable en Bárcena de Pie de Concha, tal como anticipó El Diario Montañés. Una clara apuesta por la descentralización cultural plasmada en un espacio polivalente y en una programación que discurrirá de primavera a otoño. La Nave de Euterpe se ha levantado sobre las ruinas de un antiguo salón de baile en el que la junta directiva de esta asociación confesó haber invertido todo su patrimonio personal. «Puede sonar un poco raro y habrá quien piense que estamos un poco locos. Seguro que alguno creerá que con esto logramos rebajas fiscales o lavamos dinero, pero lo único que nos impulsa es la cultura. Nuestra vocación existencial ha sido esa: la cultura la música, el arte y la historia. Nos gusta y nos divertimos así», explicó en el acto de apertura Jesús Nieto Moro, presidente de la asociación. Una aventura en la que está acompañado por María del Mar Fernández Doval, soprano y profesora de canto en el Conservatorio Jesús de Monasterio, y Antonio de Celis, artista. Nieto repasó la historia de esta asociación surgida hace catorce años. Sus actividades se han sucedido desde el Ateneo de Santander hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo, pasando por la Iglesia del Carmen, el Paraninfo de la UIMP en Las Llamas, el Conservatorio Jesús de Monasterio, o el Palacio de Festivales, entre otros. . «Siempre hemos echado en falta una escenario propio y, por eso, este momento es muy ilusionante para todos nosotros», subrayó su presidente.

