Rozalén regresa este fin de Cantabria para meterse en la piel de Chavela Vargas, una mujer a la que admira. EFE / Rodrigo Jiménez

«No paro de trabajar, pero me da mucho miedo que la gente me olvide»

Rozalén, protagonista del espectáculo musical 'Chavela' que se ofrece mañana y el sábado en el Palacio de Festivales, anuncia que se tomará 2026 como año sabático

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

A pocas horas de volver a subirse al escenario con 'Chavela', el espectáculo musical que mañana y el sábado se representa en la Sala ... Argenta del Palacio de Festivales, Rozalén (Albacete, 1986) reconoce que vive estos últimos compases con una emoción que la desborda. Está a punto de cerrar no solo la gira de su último disco 'El abrazo', sino también su participación en esta obra, la que la trae a Santander con todas las entradas vendidas -menos ese 15% que por ley se pone a la venta la mañana de cada función- que ha marcado profundamente su relación con la música y con el escenario.

