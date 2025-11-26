El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luisa Gavasa y Rozalén, dos de las Chavelas que darán voz a la última chamana. Bárbara Sánchez Palomero

El universo mágico y doloroso de Chavela Vargas se abre paso en la Sala Argenta

Rozalén, Luisa Gavasa y Paula Iwasaki encabezan el viernes y el sábado un montaje que dirige Carolina Román, con música del santanderino Alejandro Pelayo

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

Brillaba incluso cuando dolía. Chavela Vargas convirtió la herida en voz, la voz en fuego y el fuego en un modo feroz de estar en ... el mundo. Ese universo mágico y doloroso llegará este viernes y sábado a la Sala Argenta con 'Chavela', el espectáculo que revive a las tres mujeres que fue: la niña que sangra, la artista que trasciende y la anciana que espera a la muerte sin miedo.

