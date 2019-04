Polola, ganadora del concurso 'Gana con tu Voz' Polola, ganadora de 'Gana con tu Voz'. / HUGO CASTRO CONCURSO La santanderina Paula Sánchez Ramos, de 19 años, logra el pase al casting del programa 'La Voz' SERGIO SAINZ Domingo, 21 abril 2019, 07:59

Tímida, pero con un chorro de voz increíble. Así es Polola, la ganadora del concurso 'Gana con tu Voz' celebrado en el centro comercial Valle Real. Con la canción 'Stone cold' de Demi Lovato, una de sus ídolos, atrapó a todo el público y al trío de 'coches' que tomó la decisión final. El cantante canario Jadel, el productor musical Tomás Limeres y el popular intérprete cántabro Nando Agüeros ocuparon las sillas referentes del formato televisivo. La joven santanderina, estudiante de diseño de joyas en la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel, lograba así el pase directo a la última fase de casting del 'talent show'.

Sorprendida y muy emocionada, la ganadora confesó que debe su nombre artístico a su madre, quien no podía reprimir las lágrimas al conocer la deliberación del jurado. «De pequeña me llamaban así. Me recuerdo cantando siempre, pero nunca había ido a clases», aseguraba. Ahora sí las recibe de la cantante Mery Sánchez, pletórica con su alumna. «Paula es mágica, tiene una personalidad muy especial. Es hipersensible, trabajadora y madura para su edad. Tiene alma y lo transmite cantando». La ganadora se imagina en el plató de Antena 3 y piensa que sería «brutal» vivir ese momento. De hecho, un amigo suyo ha participado, Juanfra Anguita, y la anima a vivir la experiencia.

Aspirantes con opciones de ganar esperando el veredicto de los 'coaches'. / HUGO CASTRO

De sus compañeros finalistas no tiene más que buenas palabras, «había un nivel muy alto, eran gente increíble». Como el par de hombres con quienes compartirá escenario el próximo sábado, a las 19.00 horas, con Natalia de la primera edición de 'Operación Triunfo' y Alba Gil, ganadora de 'La Voz 2017'. Justamente ella salió también de este curioso casting que gira por toda España desde hace tres temporada y que se celebraba en Cantabria por primera vez. Más de 120 aspirantes participaron en su proceso de descubrir talentos de forma online, sumando más de 260.000 votos.

Entre la veintena de finalistas completaron un espectáculo en el que sonó del flamenco al pop o la canción latina. Incluso un concursante se atrevió a entonar 'Viento del Norte' en presencia del propio Agüeros. El cantante cántabro animó a los aspirantes a «apostar más por los temas en castellano», mientras que Jadel recomendaba «apostar con todo por los sueños, sin perder nunca la ilusión». También subió al escenario e interpretó temas de su último disco, 'Vivo'.

Nando Agüeros, Tomás Limeres y Jadel, jurado del concurso. / HUGO CASTRO

La plaza del centro comercial Valle Real fue un hervidero de fans, con pancartas y gritando los nombres de sus favoritos. Los móviles echaban fuego con las redes sociales y los directos para compartir el momento, especialmente cuando anónimos, incluso algunos pequeños, se lanzaron a cantar temas espontáneamente. Hasta duetos por rancheras y emotivas baladas protagonizaron algunos de los momentos extra que animaron a todos los asistentes. Con aplausos se mostraron cómplices en el evento del que el producto Tomás Limeres destacó «el nivel de los cántabros. Tenéis que apostar por visibilizar el talento» y apuntó a las redes sociales como un gran escaparate.