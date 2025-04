Retales Casi-nfónicos pone la banda sonora a la Semana de Pascua en la sala Los Ángeles

Rosa M. Ruiz Santander Lunes, 21 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Retales Casi-nfonicos estrenó en marzo del año pasado las actuaciones en directo del Cine Los Ángeles. Configurada por treinta músicos, esta formación musical que lleva la alegría por bandera regresa este lunes a la sala con un concierto, que dará comienzo a las 20.00 horas, y en el que -como en la mayoría de sus actuaciones- sonarán canciones de todos los tiempos y estilos. Un concierto que, tal y como explica su director y fundador Javier Canduela, está pensado para divertir y entretener al público, pero también para el disfrute de todos los componentes del grupo. Y está encantado, en primer lugar porque para esta convocatoria contará con los treinta integrantes en el escenario. Algo que no siempre ocurre porque muchos de ellos cursan estudios fuera de Cantabria. «Pero no han querido faltar a esta cita y tenemos la suerte de contar con Arancha, nuestra viola que está estudiando en Braganza, Portugal, pero que aquí estará con el resto. Y no es la única también vendrán otros miembros desde Madrid. En fin, que el concierto también es una celebración para todos nosotros».

Canduela, que creó esta formación hace ya una década para dar un espacio musical a los instrumentos que no tienen lugar habitualmente en las orquestas o en las bandas, como las guitarras clásicas o los acordeones derrocha halagos cuando habla de sus músicos, «todos muy jóvenes de espíritu» y de la gran familia que han formado. «Hemos crecido juntos en amistad y en experiencia gracias también al incondicional apoyo de nuestras familias que nos acompañan». Desde su fundación han tocado en distintos puntos de Europa siempre con el objetivo de disfrutar de la música. Así guitarras, flautas, oboe, acordeones, violín, viola callo y contrabajo se acompañarán de una soprano y barítono que se encargarán de los temas líricos. La voz femenina, en esta ocasión, será la de Noemí López «un lujo para nosotros», según Canduela, y el barítono será un fijo en la orquesta Ángel Bezanilla. Ambos interpretarán distintos temas por separado de compositores como Händel y Puccini, pero también harán un divertido dúo con una de las arias más jocosas del 'Don Giovanni' de Mozart.

Además, Retales Casi-nfonicos ha preparado para este concierto otras piezas de música clásica que intercalarán con algunas populares como 'Que nadie sepa mi sufrir' de María Dolores Pradera y «algo de pop», una fantástica versión de 'Billie Jean' de Michael Jackson. En el programa no faltará una obra que Pablo Berlanga escribió expresamente para Retales y que, también jugando con el nombre del grupo, lleva por título 'Retazos'.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir en la sala, al precio de 10 euro, o en la página web https://cinelosangeles.com.