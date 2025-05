El Sonórica, sin cancelaciones en su cartel pese a la polémica con un fondo inversor

KKR es un fondo estadounidense que se presenta –lo pone en su web– como «firma de inversión líder a nivel mundial». Entre sus muchos movimientos, ... hace unos meses se hizo con Superstruct Entertainment, una compañía que figura, con mayor o menor peso (porque los casos son muy distintos), entre las promotoras vinculadas a numerosos festivales musicales por todo el país. La noticia pasó entonces sin hacer demasiado ruido, pero el asunto ha provocado una polvareda ahora al hacerse público que uno de los negocios de KKR tiene que ver con una promotora de viviendas en territorios ocupados en Palestina. Polvareda porque varios artistas han anunciado que no acudirán a eventos relacionados con esta empresa –a la que acusan de «proisraelí»– y porque el tema ha llegado, incluso, al terreno político. Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso para que no se autoricen estos eventos y el ministro Ernest Urtasun ha asegurado que el fondo «no es bienvenido» en el mundo de la cultura y que está preocupado por su «penetración» en festivales. El caso es que en la lista de festivales figura el Sonórica de Castro Urdiales. «No se ha caído nadie del cartel», confirman a El Diario Montañés. Más allá de eso, por ahora prefieren no pronunciarse.

El evento cántabro, que se celebrará a mediados de julio, es uno de los muchos que aparecen en el listado. Sin especificar el peso que Superstruct Entertainment tiene en el accionariado de cada uno y en su organización práctica. Entre los más llamativos, el Viña Rock, el FIB o el Sónar. Pero también Elrow Ibiza, Elrow Town, Arenal Sound, Amnesia, O Son do Camiño, Resurrection, Brunch Electronik, Morriña Fest, I Love Reggaeton, Monegros, Madrid Salvaje, Brava Madrid, Caudal Fest, Interestelar, Off-Sónar, Festival de Les Arts, Love the Twenties, Love The 90s, Tsunami Xixón y Granada Sound. Una larga enumeración.

La respuesta –todo empezó por una publicación en el medio 'El Salto'– ha llegado en forma de reacción de distintas bandas. Según la revista especializada MondoSonoro, grupos o artistas como Reincidentes, Fermin Muguruza, Kaotiko, Los de Marras, Kaos Urbano, Sínkope, Non Servium, No Konforme, Sons Of Aguirre, Ill Pequeño y Ergo Pro han lanzado comunicados para anunciar que no estarán en ninguno de los festivales en los que KKR figure en el accionariado. La mayoría de estos nombres está en el espectro del festival Viña Rock –que se celebró a primeros de mayo ajeno a esta polémica, por lo que el boicot ya no sería efectivo hasta la edición de 2026–.

«Por humanidad, por coherencia, no volveremos a tocar en el festival Viña Rock ni en ningún festival que esté en manos del fondo pro-Israel KKR», colgó en sus redes el grupo extremeño Sínkope. Es un ejemplo, porque los comunicados del resto de formaciones son parecidos.

Entre los festivales señalados, la mayoría ha optado por no pronunciarse hasta ahora. Sólo el Sónar decidió emitir un comunicado en el que se define como «una plataforma que promueve la diversidad, la inclusión y respeta la libertad de expresión de sus artistas, participantes y colaboradores». «El equipo de Sónar –dicen en el texto– siempre hemos trabajado y trabajaremos con la premisa de favorecer el respeto por los derechos humanos universales. El festival condena firmemente todo tipo de violencia. Desde su fundación hace más de 30 años, acogemos expresiones culturales locales y globales que tienen en Sónar su espacio natural para proyectar la voz de sus comunidades».

El cartel de 2025

El Sonórica de Castro Urdiales está entre los que prefieren no hacer valoraciones por el momento. Pero sí confirmaron a El Diario Montañés que no hay cancelaciones. La venta de entradas continúa abierta en su web para los conciertos del 18 y del 19 de julio. El festival anuncia para este año a Mikel Izal, Viva Suecia, Siloé, Merino, Bulego o Chicle, entre otros, para la primera jornada. En la segunda, están previstas las actuaciones de Love of Lesbian, Dani Fernández, el cántabro Rulo (con La Contrabanda), Marlena o King África.

Consolidado como uno de los festivales más importantes del norte de España, la cita castreña es parada de algunas de las giras más destacadas durante el verano y superó los 25.000 asistentes en su edición de 2024. Un evento con importancia cultural y también con una dosis destacada de atracción turística que repercute de forma notable en la economía local. Y con un toque solidario. En marzo entregaron los fondos recaudados en colaboración con la Asociación Cántabra Pro Salud Mental, Ascasam. En total fueron 4.936 euros.