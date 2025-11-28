El baile tradicional protagoniza hoy la primera jornada del Pozu Jondu Folk en la Biblioteca Los días 12 y 19 habrá espacio para la Muestra de adultos de las escuelas de folclore de Cantabria, el homenaje a Mari Velarde y una mesa redonda sobre el rabel con música en directo

La primera de las actividades tendrá lugar mañana viernes, 28 de noviembre en el salón de actos de la Biblioteca Central de Cantabria a partir de las 19:00 horas y con entrada libre, con una charla-coloquio que pretende dilucidar el estado en que se encuentra actualmente el baile popular en Cantabria y qué actividades se están llevando a cabo para su promoción. Patrocinada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y titulada «Baile tradicional en Cantabria. Retos y propuestas para su futuro«, la mesa redonda contará con la participación de algunos de los más reconocidos expertos cántabros en la materia.

El director del Grupo de Danzas Santa Justa de Ubiarco y el Grupo Etnográfico Brañaflor, Aurelio Vélez; la conservadora-restauradora de Bienes Culturales e investigadora y divulgadora del Patrimonio Inmaterial cántabro, Beatriz Cea; el director del Grupo de Danzas San Sebastián de Reinosa, Julio Arce y la profesora de Educación Infantil y Primaria, Ruth Tomás, serán los encargados de ahondar en qué otras propuestas pueden favorecer el contacto de toda la sociedad cántabra con su patrimonio inmaterial y, más concretamente, con los bailes tradicionales.

Por otra parte, el viernes, 12 de diciembre en el Teatro Casyc de Santander, gracias a la colaboración de la Fundación Caja Cantabria, se desarrollará la Muestra de adultos de las escuelas de folclore de Cantabria, con la participación de seis escuelas, y con el objetivo de poner en valor la actividad de los centros educativos que imparten de forma continuada este tipo de enseñanzas.

Durante el acto se rendirá homenaje a la folclorista Mari Velarde Bolado, por su larga trayectoria en la trasmisión del patrimonio cultural inmaterial cántabro a varias generaciones a través, principalmente, del Grupo de Danzas San Pablo de Torrelavega, del grupo danzas de Suances Virgen de las Lindes y de la Escuela de Folclore de Torrelavega.

Por otro lado, el viernes, 19 de diciembre, en el salón de actos de la Biblioteca Central de Cantabria, se celebrará la tercera de las jornadas que componen el Festival y que pretende poner en valor la importancia del Romancero tradicional de Cantabria en las diferentes manifestaciones artísticas relacionadas con la interpretación musical del rabel, tanto al estilo purriego como campurriano, y titulada 'El Romancero tradicional de Cantabria en la música del rabel'.

María Bulnes Peláez, investigadora con una dilatada trayectoria en la enseñanza de la música tradicional de Cantabria, David Pérez Gómez, músico, constructor de rabeles y maestro en diferentes escuelas de folclore, y Alfonso Ahumada Román, reconocido folclorista campurriano e intérprete de rabel, serán los encargados de exponer los diferentes aspectos sobre la vinculación del rabel con el Romancero.

Asimismo, para otorgar un mayor dinamismo al evento, sus ponencias serán ilustradas con música en directo.