El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los operarios de la planta embotelladora de Agua de Solares controla la producción de una de las líneas. Juanjo Santamaría

Agua de Solares realiza prospecciones en el manantial para ampliar la capacidad de producción

La nueva propiedad ha realizado estudios para valorar la opción de implementar otras formas de extracción diferentes a las naturales

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

En Agua de Solares el suministro para el embotellado mana de manera natural desde el manantial Fuencaliente, y a través de unos conductos el flujo ... es conducido hasta las distintas líneas. Se estima que de la fuente brotan en torno a 40 litros por segundo, que equivalen a la cifra nada desdeñable de 3,45 millones de litros al día (1.260 millones anuales). Aun con esos generosos datos sobre la mesa, la nueva propiedad de la planta, Aquadeus (perteneciente al grupo Fuertes) está explorando otras opciones para acceder al recurso y aumentar su extracción de ser necesario, por ello hace unas semanas se realizaron catas en la zona para valorar la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander
  10. 10 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Agua de Solares realiza prospecciones en el manantial para ampliar la capacidad de producción

Agua de Solares realiza prospecciones en el manantial para ampliar la capacidad de producción