Agua de Solares realiza prospecciones en el manantial para ampliar la capacidad de producción

En Agua de Solares el suministro para el embotellado mana de manera natural desde el manantial Fuencaliente, y a través de unos conductos el flujo ... es conducido hasta las distintas líneas. Se estima que de la fuente brotan en torno a 40 litros por segundo, que equivalen a la cifra nada desdeñable de 3,45 millones de litros al día (1.260 millones anuales). Aun con esos generosos datos sobre la mesa, la nueva propiedad de la planta, Aquadeus (perteneciente al grupo Fuertes) está explorando otras opciones para acceder al recurso y aumentar su extracción de ser necesario, por ello hace unas semanas se realizaron catas en la zona para valorar la situación.

Tal y como confirma la compañía a preguntas de este periódico, hasta la fecha no existe ningún proyecto en firme y únicamente se están limitando a realizar una evaluación de la situación. Es por ello que, recientemente, Aquadeus encargó un estudio que requirió de prospecciones con maquinaria especializada en la parte trasera de los terrenos de la embotelladora, casi colindando con el recinto del Parque mitológico de Mina Pepita.

Desde la empresa señalan que, hasta la fecha, nunca ha habido problemas de suministro en la planta, que el abundante caudal es constante y continuo. Sin embargo, los nuevos dueños han desembarcado con un plan de expansión que va a superar, por mucho, la producción tradicional que viene sosteniendo el manantial. Con la intención de tener las espaldas cubiertas y conocer cómo es la situación exactamente y las posibilidades extractivas existentes han realizado las catas ejecutadas en cuestión, que ya han concluido.

3,45 millones de litros al día (40 litros por segundo) se estima que manan de la fuente.

Desde la empresa insisten en que no están teniendo problemas con el caudal de la fuente y que «nunca los ha habido». Hablamos de una corriente que en los mejores momentos de la marca, en el año 1973, llegó a dar un abastecimiento para vender más de 104 millones de botellas anuales. Por aquel entonces Agua de Solares estaba posicionada como la líder absoluta ya que se estima que el 70% de la población española escogía la marca de Medio Cudeyo cuando consumía agua mineral sin gas.

Tras repetidas crisis, la empresa se encuentra en un momento menos boyante. Sin embargo, después de la adquisición de la embotelladora hace casi un año por parte de uno de los conglomerados agroalimentarios más potentes del país, la marca ha dado paso a una prometedora y ambiciosa etapa para recuperar buena parte de su cuota de mercado perdida en las últimas décadas. De esta forma, según datos que ofreció Aquadeus recientemente, en la actualidad están dando salida a 600.000 botellas diarias en una buena jornada, pero la hoja de ruta quiere elevar el listón mucho más alto. Concretamente, la aspiración es alcanzar en un año un millón y medio de botellas diarias. Para ello, el grupo ha realizado una inversión en nueva maquinaria y mejora de instalaciones cifrada en 20 millones de euros.

Dicha modernización ya se está notando con la entrada en funcionamiento de las primeras líneas productivas de última generación, unos equipamientos que van acompañados de una optimización de los trabajos y turnos del personal. De hecho, la intención es alcanzar un ritmo que permita no interrumpir la producción en las 24 horas del día y que podría explicar la intención de aumentar la capacidad extractiva del recurso.