Alcampo justifica su plan de reajuste, pero no concreta su impacto en Cantabria

La reestructuración iniciada por Alcampo que plantea el despido de 710 de sus 23.300 trabajadores sigue dando pasos. Este miércoles se celebró la segunda ... de las mesas de negociación, tras la cual los sindicatos informaron que no se han producido grandes avances y que el encuentro se ha limitado a que la empresa presente documentación para justificar el despido colectivo. La siguiente reunión entre las partes para avanzar en la resolución del conflicto será la próxima semana, el viernes 30.

La cadena de supermercados sigue sin concretar de qué forma los ajustes van a impactar en Cantabria, donde mantiene cinco tiendas con una plantilla de 70 trabajadores. Hasta la fecha, lo único que se ha adelantado es que todas las tiendas de la región se verán afectadas, pero no se sabe de qué manera. Desde UGT trasladan que «hay intranquilidad en la plantilla, porque se sigue sin concretar qué centros se van a reformar y cuáles cerrarán y cómo les va a afectar a ellos».

En el periodo de consultas que se ha abierto y que este miércoles celebró su segunda reunión, la empresa por el momento se ha limitado a presentar un informe técnico en el que se justifican las causas económicas, organizativas y productivas para querer sacar adelante el despido colectivo. Sin embargo, las causas no se han recibido con buenos ojos desde la representación sindical. Desde UGT valoran que «el descenso de los ingresos, unidos a los gastos de personal no son lo suficientemente drásticos» como para justificar las medidas planteadas. Asimismo, el sindicato apunta que «la situación es producto de una visión errónea comercial, generada por la compra de las tiendas del Grupo Dia, que han supuesto un coste y un lastre para la compañía y no por la subida de costes que se ha argumentado desde Alcampo».