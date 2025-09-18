Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión

Almacenes Lavín continúa con su apuesta de crecimiento, esta vez a través de la adquisición de la también compañía cántabra Tomás Gómez Materiales de ... Construcción, con una trayectoria de 43 años y un almacén situado en un enclave estratégico en Viveda, entre Suances y Santillana del Mar.

La jubilación de la propiedad abrió la puerta de esta operación a Almacenes Lavín, que justifica la compra precisamente por su hoja de ruta basada en una expansión sostenida. Tomás Gómez facturó cerca de un millón el pasado ejercicio y cuenta con instalaciones cuya superficie alcanza los 8.000 m2.

El nuevo dueño asume cuatro empleados de la empresa absorbida. Almacenes Lavín, distribuidora de materiales de construcción, cerámica y baño, además de productora de prefabricados de hormigón, aglutina ya 58 trabajadores. Sin contar la cifra de negocio de Tomás Gómez, su facturación ya llega a los diez millones de euros.

Fundada en Torrelavega en el año 1962 por Apolinar Lavín, la empresa cántabra de tradición familiar tiene actualmente al frente de la gestión a la tercera generación liderada por Manuel Lavín y Eduardo Gómez Lavín. Precisamente, este último destaca a El Diario la oportunidad surgida ante la jubilación de los responsables de Tomás Gómez.

Almacenes Lavín dio en 2023 un importante paso adelante para afianzar su futuro y crecimiento al formar parte de Ibergroup, el grupo de distribuidores multiespecialistas de materiales de construcción más grande de España. En la génesis de aquella decisión estaba precisamente la evolución del negocio y el afán expansivo. La alternativa, entendían desde la compañía de Torrelavega, era la desaparición.

Precisamente, con ese objetivo nació en 2005 Ibergroup, una vocación de liderar el sector que le ha convertido en el grupo de compras más reconocido del mercado. Cuando se incorporó Almacenes Lavín, el conglomerado contaba ya con 12 socios, 94 puntos de venta y más de mil profesionales que le llevaron a alcanzar una facturación de más de 300 millones anuales en 2021. Entre sus socios se encuentran Terrapilar, Laguardia & Moreira, Manau, Grupo Jorge Fernández, Matteria, Suministros Ibiza, Guillermo Durán, Chafiras, Grupo Unamacor, Construdeco y Discesur. A día de hoy ya aglutina a 14 integrantes de todo el país, 105 puntos de venta estratégicos y la cifra agregada de negocio supera los 380 millones. Una clara curva alcista paralela a la que experimenta la propia firma cántabra.

Desde que inició su andadura en un pequeño almacén en Torrelavega que abrió sus puertas hace 60 años, Apolinar Lavín consiguió con su tesón y esfuerzo consolidar una compañía que pudo pasar a la siguiente generación, a sus hijos Daniel y Rosario.

En la actualidad, en la etapa pilotada por sus nietos, Almacenes Lavín dispone de tienda en Torrelavega con más de 1.000 m2 de exposición física; almacén en Cacicedo y ahora en Viveda; planta de prefabricados de hormigón en Viérnoles; y un centro de formación para los clientes en Torrelavega. «Como hay poca mano de obra, en ocasiones formamos al personal de forma coordinada con nuestros clientes», señala Eduardo Gómez Lavín. La empresa, con todo, no varía su plan de seguir creciendo.