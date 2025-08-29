El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, atiende a los medios en el vestíbulo de La Magdalena. J. M. Serrano

La ampliación de la central de Aguayo es «un proyecto estratégico para Cantabria y para todo el país»

La tramitación de la concesión hídrica de la instalación cántabra se aprobó de urgencia para acelerar al «máximo» el proceso, destaca en la UIMP el secretario de Estado Joan Groizard

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:18

La central hidroeléctrica de Aguayo «es un proyecto estratégico no solo para Cantabria, sino para todo el país». Son palabras de Joan Groizard, secretario de ... Estado de Energía, que ayer participó en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que antes de ponerse a hablar en el aula sobre 'La nueva dinámica de la transición ecológica' repasó ante los medios de comunicación los últimos hitos en la tramitación para ampliar estas instalaciones, en funcionamiento desde la década de 1980. El proceso sigue abierto, pero esa condición estratégica que tiene la ampliación de la central ubicada en San Miguel de Aguayo se refleja en la tramitación de «urgencia» del expediente ligado a la concesión hídrica del proyecto. La meta, insistió Groizard, ha sido acelerar las cosas «lo máximo posible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  4. 4

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  7. 7

    A los perros también les gustan las playas
  8. 8

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  9. 9

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  10. 10

    El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La ampliación de la central de Aguayo es «un proyecto estratégico para Cantabria y para todo el país»

La ampliación de la central de Aguayo es «un proyecto estratégico para Cantabria y para todo el país»