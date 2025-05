Industria cree que la ampliación de Aguayo pasa de «estratégica a urgente tras el apagón»

«La región no puede permitirse quedar atrás en biogás ni en hidrógeno verde»

Además de apostar por Aguayo como elemento clave del futuro energético de Cantabria, la jornada hizo hincapié en las otras dos vías a seguir en los objetivos de sostenibilidad energética. Las dos grandes apuestas complementarias deben ser, a ojos del panel de técnicos que intervino, el hidrógeno verde y las plantas de biogás.

Por parte de Ric Energy –una de las empresas que está impulsando el proyecto de hidrógeno verde en los antiguos terrenos de Sniace– participó el directivo Pablo García-Salmones. El mismo defendió la apuesta por este sector porque Cantabria «está muy bien posicionada», teniendo en cuenta que «la futura red H2Med pasará por aquí». Asimismo, mantiene que «hay un tejido industrial electrointensivo con mucho potencial».

No obstante, en el debate García-Salmones no se ciñó a ensalzar las virtudes del hidrógeno verde, hizo lo propio con las plantas de biogás. «Se debe plantear como una solución de economía circular de gestión de residuos y no sólo como planta energética, para lo que debe haber una labor pedagógica en ese sentido». Lo afirmó en apoyo a José Francisco González, de la comercializadora autonómica de luz y gas Logos Energía, que en su intervención en el debate apuntó que «echamos de menos que en Cantabria nos pregunten por qué nos estamos llevando a Extremadura las plantas que teníamos planteadas aquí por 80 millones de euros, cuando además de proponer una solución a los purines, a la contaminación de los ríos y a la gestión de residuos genera energía limpia».