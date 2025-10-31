El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La factura de la luz de un consumidor. Óscar Chamorro

El apagón multiplica la factura de la luz de las familias españolas y se sitúa entre las más caras de Europa

El recibo sube casi un 17% desde hace un año y el usuario medio paga 84 euros al mes, 12,64 euros más que hace un año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:51

España ya está entre los países europeos que más ha visto subir su factura de la luz. El fin de las rebajas fiscales en la ... factura para paliar los efectos de la inflación por la crisis de Ucrania y el 'modo reforzado' aplicado por Red Eléctrica (REE) desde el gran apagón ha hecho que España cerrara el primer semestre con 29,07 euros/kilovatio por hora (Kwh), frente a los 28,62 euros de la media de la Unión Europea (UE), un 2% más, y por encima de Francia y otros 17 socios europeos, según los datos de cierre del primer semestre publicados esta semana por la oficina de estadística europea Eurostat.

