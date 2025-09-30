El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Botín, presidenta de Banco Santander. R. C.

Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

La entidad presidida por Ana Botín abonará en total unos 3.400 millones de euros a cuenta de 2025 entre 'cash' y acciones

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:49

Banco Santander se suma a la fiebre del dividendo que ha vuelto a situar al sector bancario español entre los más generosos del mercado. El ... Consejo de Administración de la entidad ha acordado el pago en efectivo de 11,5 céntimos de euro por acción en noviembre con cargo a los resultados de 2025, lo que implica un aumento del 15% respecto al año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  3. 3 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  4. 4

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  5. 5

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  6. 6

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta
  7. 7

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  8. 8

    El Ministerio fija para el verano de 2026 el fin de la obra del Desfiladero tras cuatro años
  9. 9

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre