David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia

El magnate mexicano David Martínez Guzmán ha presentado este jueves su dimisión como consejero dominical de Banco Sabadell, tras 12 años en el máximo ... órgano de gobierno de la entidad sobre la que aún ostenta un 3,8% del capital, siendo su principal accionista individual y el tercero de los grandes por detrás de BlackRock Y Zurich.

El inversor remitió una carta al presidente del banco, Josep Oliu, para que este trasladase su renuncia a todos los miembros del consejo en una reunión celebrada hoy. «En su carta, el señor Martínez Guzmán manifiesta que durante estos 12 años ha presenciado la transformación del banco y expresa su profundo agradecimiento por el éxito rotundo que tanto el presidente como los competentes equipos que han trabajado para el banco han conseguido», apuntaba Sabadell en un hecho relevante remitido a última hora de la tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aunque ha tardado semanas en confirmarse, el movimiento era esperado tras una temporada de máxima intensidad desde que Martínez anunció el 30 de septiembre que acudiría a la opa -finalmente fallida- de BBVA.

En aquel momento, el mexicano justificó su decisión –con la que rompió la unidad del consejo– con una firme creencia en la consolidación bancaria y en la capacidad de generación de valor de los dos bancos juntos, más que por separado. Pero el movimiento desató un duro cruce de acusaciones, con cierto temor a un 'efecto arrastre' entre otros accionistas, que finalmente no se dio.

En todo caso, su defensa a la opa dolió especialmente entre los principales ejecutivos del banco, incluido Josep Oliu y el consejero delegado, César González-Bueno, que hasta entonces habían tenido en el mexicano a un aliado muy apreciado. Sabadell llegó a insinuar posibles pactos entre el inversor y BBVA. Y Martínez respondió con una dura carta en la que advertía que «hay maneras más constructivas para debatir los méritos de la oferta que insultarme calificándome de ignorante».

Relación cordial

A partir de ahí, y con la opa ya finiquitada con apenas un 26% de aceptación, las aguas volvieron a su cauce. Tras el triunfo de la catalana, Martínez felicitó a la entidad. «Como accionista, espero participar en el éxito continuo de Sabadell», aseguraba entonces. Incluso González-Bueno, en los últimos resultados del banco, insistió en que la relación entre las partes continuaba con normalidad. «Todos somos adultos», aseguraba. «Si su posición en el banco cambia será por una decisión suya, pero el banco no tiene intención de acometer ninguna acción específica», sentenciaba.

Ahora, y una vez fuera del consejo, la incógnita es si Martínez se mantendrá como accionista o, por el contrario, venderá su participación, ahora muy revalorizada tras la buena evolución en Bolsa de la entidad. Fuentes del entorno del Sabadell explican que el mexicano no ha comunicado su intención al respecto y que, en todo caso, tendría que reflejarse en los registros de la CNMV. Tampoco hay nada decidido en torno a quién podría ocupar su puesto, en caso de considerarse esta posibilidad, que no es obligatoria según los estatutos del banco.

Cabe recordar que Martínez entró en el capital del Sabadell en la ampliación de capital de 1.400 millones de 2013, en un momento muy complejo para la vallesana. Un año después, pasó a formar parte del consejo del que ahora se despide.