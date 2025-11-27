El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sede del Banco Sabadell. Afp

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia

El magnate mexicano, con un 3,8% del capital, sale del principal órgano de gobierno de la entidad catalana tras meses de tiranteces con la cúpula dirigida por Josep Oliu

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

El magnate mexicano David Martínez Guzmán ha presentado este jueves su dimisión como consejero dominical de Banco Sabadell, tras 12 años en el máximo ... órgano de gobierno de la entidad sobre la que aún ostenta un 3,8% del capital, siendo su principal accionista individual y el tercero de los grandes por detrás de BlackRock Y Zurich.

