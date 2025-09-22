El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Balón de Oro: ya se conocen los diez candidatos

El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA

Banco Sabadell se persona en la demanda de Carlos Torres contra el Ejecutivo

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:43

La batalla judicial entre BBVA y el Gobierno por la irrupción del Ejecutivo en la opa sobre Banco Sabadell retoma protagonismo el mismo día ... en el que la entidad vasca ha decidido mejorar en un 10% su oferta sobre la catalana. Fuentes judiciales confirman que el Ministerio de Economía ya ha remitido al Tribunal Supremo toda la información requerida, después de haber admitido a trámite el recurso del banco presidido por Carlos Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  3. 3 El otoño sacude Santander con inundaciones
  4. 4

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  7. 7

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones
  8. 8

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  9. 9

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  10. 10

    La terraza y los nuevos miradores del Palacio abrirán al público en octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA

El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA