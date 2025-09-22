Sabadell defiende que la nueva oferta de BBVA «es peor que la anterior»

La cúpula de Banco Sabadell no ha tardado en responder a la mejora de la oferta planteada por BBVA este lunes antes de la ... apertura del mercado. Y lo hace de forma contundente para intentar convencer a sus accionistas de que pese a que ahora la entidad vasca ofrece un 10% más que inicialmente -todo en acciones para evitar el castigo fiscal que hubiese supuesto un pago en efectivo- la propuesta «es débil y peor que la anterior».

«Han subido poco», sentenció este lunes el consejero delegado de la catalana, César González-Bueno, quien hace solo unos días aseguraba que BBVA tendría que mejorar entre un 30% y un 40% su oferta para que el consejo se sentase de nuevo -con mejor ánimo- a valorar la posibilidad de acudir al canje. Considera que solo una subida de ese nivel «hubiese hecho dudar a la gente». «Lo que no puedes hacer es pagar el mínimo y quedarte el 85% de las sinergias. Tienes que subir un 30% o un 40%», sentenció durante una entrevista en Onda Cero.

En todo caso, el directivo apuntó a que no se trata solo de una cuestión de precio, aunque sí es lo que más vigilan en su obligación de recomendar lo mejor para los accionistas. Considera que la oferta es peor que la anterior porque sus inversores se quedarán solo con el 15,2% del banco, frente al 16,6% inicial. «Nos ofrecen lo mismo por las acciones pero hay menos acciones y cada accionista tiene más sobre el banco», señaló. Es decir, que el peso sobre la entidad será menor bajo el plan actual de BBVA.

El número dos del Sabadell apuntó a que, tras el movimiento del banco vasco, el consejo de la entidad contará con cinco días desde que la CNMV de su visto bueno a la mejora para emitir un nuevo informe de valoración. Pero todo apunta a que volverán a rechazar la oferta. «Yo no voy a acudir al canje», sentenció el banquero, que tendrá que acelerar de nuevo los contactos con los inversores -estos días viajarán de nuevo a Londres y Nueva York- para defender su postura frente a los nuevos precios planteados.

«No tiene muy buena pinta para BBVA», apuntó el directivo, que aprovechó para lanzar un dardo sobre la figura de Carlos Torres, al asegurar que «ya sabe que no miento». El banquero se refiere así a la firme defensa que el presidente de BBVA ha realizado públicamente asegurando que no mejoraría su oferta.

Desde Sabadell también buscan torpedear el argumento con el que BBVA defiende ahora que la operación no tendrá impacto fiscal para el accionista del Sabadell que acuda a la operación, al eliminar el componente en efectivo. González-Bueno considera que solo si la vasca logra una aceptación superior al 50% se evitaría el pago de impuestos. Pero no creen que esto vaya a suceder. Es más, recuerdan que si BBVA se queda entre el 30% y el 50%, tendría que lanzar una segunda opa, toda en efectivo, que sí implicaría mayor carga fiscal. «Se ha generado un círculo perverso; si quieres ir a la opa, lo mejor es esperar a la segunda», apuntó González-Bueno, quien ve «muy difícil» que los accionistas minoritarios -que representan algo más dle 48% del capital, según fuentes consultadas- acudan de forma significativa al nuevo canje. Tampoco los institucionales ni los fondos índice.

En este punto, el consejero delegado del Sabadell pidió mayor claridad a BBVA sobre la posibilidad de que renuncien al umbral de aceptación mínimo, tal y como el banco ha hecho con otras cuestiones, descartando otra mejora de la oferta y una ampliación del plazo de aceptación en el documento remitido a la CNMV.