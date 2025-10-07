Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa

Los accionistas de Banco Sabadell empiezan a tomar partido público en la opa a pocos días de que termine el periodo de aceptación. Después ... de la polémica decisión de David Martínez -principal accionista del Sabadell con un 3,8% de la entidad- de acudir a la oferta de BBVA, el principal socio estratégico de la catalana con casi el 5% del capital, el gigante suizo Zurich, ha confirmado que no irá al canje.

El anuncio se ha conocido el mismo día en el que la entidad catalana ha solicitado formalmente a la CNMV que adopte un criterio público para evitar que -según interpretan- se manipule el mercado con las manifestaciones de interés en acudir a la opa, en una clara referencia a importantes inversores que ya han anunciado que no lo harán, como David Martínez, con un 3,8% del capital.

Ahora, el movimiento de Zurich es al contrario, sin poder asegurar que su rechazo a la oferta vaya a influenciar a otros accionistas, como sí ha ocurrido con la decisión de Martínez, según informan fuentes conocedoras. «La oferta actual no ofrece una propuesta atractiva para los accionistas del Sabadell más allá de las perspectivas individuales de la compañía», declaró un portavoz de Zurich Insurance en un comunicado recogido por la agencia de noticias estadounidense.

Cabe recordar que la aseguradora suiza es socia del Sabadell desde hace casi 20 años en una alianza de bancaseguros a la que, si la opa sale adelante, BBVA pondría fin al tener su propia estrategia en este sector. Fue en octubre cuando Zurich irrumpió en el capital del banco con un 3%, situándose directamente como su cuarto mayor accionista, para ir engordando después esa posición hasta el 4,96% actual, según los registros de la CNMV. Su interés en un fracaso de la opa ha sido un secreto a voces en el mercado desde el inicio de la operación, pues gran parte de su negocio en España depende de su acuerdo con Sabadell que podría romperse una vez se ejecute la fusión, ya que BBVA cuenta con Allianz como proveedor en este segmento de negocio.

El problema para Zurich es que sería muy complicado encontrar a otro socio como Sabadell en España, pues el resto de entidades ya tienen sus propios acuerdos en el sector.

No es la primera vez que ocurre algo así en un proceso de fusión. El caso más reciente es el de CaixaBank, que tuvo que indemnizar a Mapfre con 571 millones de euros por la ruptura del acuerdo en bancaseguros que la firma mantenía con Bankia. A esa cifra se sumaron otros 53 millones adicionales en julio de 2023 por cuestiones de arbitraje.

Aliados

En plena batalla por retener al accionista frente a la oferta de BBVA, Sabadell ya era perfectamente consciente de que Zurich no acudiría a la opa. Su otro gran aliado en este sentido es Amundi, con un 1,3% del banco y una alianza comercial similar a la de Zurich pero, en este caso, en gestión de activos.

Entre estos dos grandes inversores superan el 5% de la entidad controlada por Josep Oliu, que tiene en el 41% que copan los minoristas su otra gran esperanza para que la opa de BBVA fracase. Cabe recordar que, de ese porcentaje, un 80% son también clientes del Sabadell, con fuerte arraigo a la entidad.

Sin embargo, fuentes financieras aseguran que desde que David Martínez hizo pública su decisión de acudir a la opa, han notado cierto efecto arrastre en este colectivo. «Lo que es bueno para un inversor como él, tiene que serlo también para el resto», suele decir el presidente del banco vasco, Carlos Torres, cada vez que tiene ocasión desde entonces.

El otro gran grupo al que se dirigen todos los esfuerzos de las dos entidades en estos últimos días del periodo de aceptación, son los grandes fondos con presencia en el capital de ambas entidades. En concreto, y según estimaciones de Barclays, nombres como BlackRock o Vanguard copan un 28% del capital del Sabadell. A eso se suman los fondos indexados, productos que por mandato deben replicar a un índice y que tendrían actualmente en torno a un 20% del Sabadell. Según desveló Carlos Torres en una entrevista a este medio, de ese 20% esperan contar con el apoyo de la mitad.