El Besaya arropa a la plantilla de Bridgestone

Álvaro Machín Santander Martes, 8 de abril 2025, 21:46

En las columnas que sostienen la autovía que sobrevuela Torres, antes del área de servicio, además de los grafitis hay ahora otras pintadas. Incluyen un ' ... 211' y esa letra 'be' reconocible como emblema de la firma Bridgestone. Puede leerse un 'no a los despidos'. Y algo parecido ponía en la pancarta de David junto a esa misma letra del abecedario. «No despidáis a mi mamá», llevaba escrito el crío. Un chaval todavía pequeñajo. Iba en la cabeza de la marcha junto a su madre, Laura. Todo serio. La suya, su pancarta, iba al lado de la otra proclama, la más grande. La que abría la marcha. «En Bridgestone no sobra nadie, faltan soluciones». Al verla uno de los muchos vecinos que les vio pasar por las aceras de Torrelavega, uno de los más veteranos, no pudo evitar emocionarse. «Hay mucha gente aquí que sabe de esto», comentaban otros dos veteranos. Tal vez por eso, el grupo que se manifestaba fue creciendo y creciendo a medida que avanzaba. En Puente San Miguel arrancaron algo más de mil, pero cuando se leyó el manifiesto en la Plaza Roja de la ciudad eran muchos más. Tantos como 5.000, un dato que dieron por bueno los agentes de policía. «Este apoyo se tiene que trasladar a la negociación», dijo desde el escenario el presidente del Comité de Empresa. Torrelavega y su comarca se volcaron. «Todo el mundo tiene un conocido en Bridgestone».

La marcha fue el colofón del primero de los tres días de huelga previstos para responder a los 211 despidos que plantea acometer la multinacional en su fábrica cántabra. Una jornada que empezó muy pronto. Aún de noche cerrada y con una intensa niebla que apenas dejaba ver la planta. En silencio, a escasos metros, los afectados bloquearon el acceso de entrada con una pancarta ilustrativa: «211. ¿Qué más necesitas?». El inicio de la protesta coincidió con el cambio de turno y la salida de los compañeros que estuvieron trabajando de noche. Nadie les relevó en las líneas productivas. Ver 16 fotos Bengalas, petardos y silbatos, durante la marcha de la tarde. Luis Palomeque De ese silencio al estruendo de la tarde. Es curioso. En las manifestaciones suele haber gritos, se corean consignas, se cantan canciones reivindicativas. Aquí no. Se optó por otra cosa. A paso ligero, una marcha y ruido. Mucho ruido. De silbatos que no dejaron de sonar y de tracas enteras de petardos que acompañaron el paseo a base de sustos. Olió a polvora durante el trayecto. A eso de las cinco y media (la convocatoria estaba fijada para las seis), ya había un gentío en la entrada de las instalaciones. Con el llamativo color naranja de camisetas y chaquetas de los trabajadores, acompañados por familiares, vecinos... Allí llegaron también en un autobús compañeros de empleo de la planta burgalesa de la compañía, que se repartieron entre las manifestaciones convocadas en el País Vasco y en Cantabria. «Hay gente de Sniace», comentaban en los corrillos. Veteranos. Y muchos políticos también. De todos los partidos con representación en el ayuntamiento de Torrelavega (PP, PRC, PSOE, Vox, Torrelavega Sí y IU-Podemos). También numerosos alcaldes. Próximos y no tanto. Santillana del Mar, Cartes, Polanco, Piélagos... Y pesos pesados de las principales formaciones. Por poner algunos ejemplos –porque el protagonismo era de los trabajadores–, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), la regionalista Paula Fernández, el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias... El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (también su padre, López Marcano) y el de Reocín, Pablo Diestro, caminaron en primera fila junto a los representantes de la plantilla. Noticias relacionadas Respaldo masivo en la primera jornada de huelga en Bridgestone El Besaya se vuelca con los trabajadores de Bridgestone Cuando arrancaron, de forma puntual, serían poco más de mil. Pero todo el que se iban encontrando por las aceras en su trayecto se iba uniendo. Una marea cada vez más larga. «Hay gente. Joder que si hay gente», comentaban los que encabezaban la marcha al mirar atrás. Eran los que llevaban las bolsas con los petardos y los que, más adelante, encendieron un par de bengalas. Todo, sin ningún incidente. Ningún problema, todo lo contrario. Los agentes de policía (Local y Nacional) fueron meros acompañantes y sólo tuvieron que controlar el tráfico en cada cruce –se formaron largas colas–. Más de 2.000, más de 3.000... La cifra crecía metro a metro. La llegada a las calles céntricas de Torrelavega se notó. Por los aplausos y por la cantidad de gente en las aceras. Muchos vecinos. Una segunda pancarta recordaba lo sucedido en la comarca con Azsa y Sniace junto a un 'No despidos' y el mensaje 'Helguera os apoya'. «Hay muchísima gente», se escuchaba cada vez con más frecuencia. Y era cierto. Se confirmó en la Plaza Roja. Abarrotada. «La ciudad de Torrelavega con la plantilla de Bridgestone, por un plan de futuro», podía leerse en una pantalla colocada sobre un escenario. Allí, con la misma sobriedad que durante la marcha, subieron los representantes de los trabajadores y se leyó el manifiesto. Le tocó a Luis Ruiz Eguren, presidente del Comité de Empresa. levantando la vista para ver a todos los que se sumaron dijo: «Esto se tiene que trasladar a la negociación. Detrás de los 211 y de todos los que se pueden ver afectados hay mucha gente y esto nos tiene que dar fuerza». Momento crítico «Es el momento más difícil en los sesenta años de existencia de la fábrica», prosiguió antes de hablar de una estrategia de ventas que ha tomado un «camino equivocado» y de «avaricia desmedida». Pidió que se minimice el impacto de los despidos (esos 211 y los que afectarán a las empresas subcontratadas) y un plan de viabilidad, y advirtió de los efectos sobre la economía de toda la comarca del Besaya. El representante de la plantilla recordó la historia de una planta en la que han trabajado «familias enteras». «Todo lo logrado no puede quedar en nada. No podemos permitirlo», dijo antes de enfatizar que lo que tienen por delante durante esta etapa de negociaciones es una lucha contra «el miedo» y «la codicia de unos pocos». «Nos reconforta saber –dijo para terminar sobre el escenario– que no estamos solos. Juntos somos más fuertes. En Bridgestone no sobra nadie». Luego sonó un aplauso y, poco a poco, se vació la plaza.

