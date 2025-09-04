El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Clientes y trabajadores en una oficina de Caixa. DM

CaixaBank aumenta su financiación a empresas cántabras un 14% en el primer semestre

El crédito prestado por la entidad para negocios en la región asciende a 167 millones de euros hasta julio

DM

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:59

CaixaBank ha destinado 167 millones de euros a la financiación de empresas en Cantabria durante el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Este volumen de financiación se ha canalizado a través de 813 operaciones, un 23% más que en los primeros seis meses del ejercicio anterior.

Los fondos han sido dirigidos principalmente a pequeñas, medianas y grandes empresas de Cantabria, con el propósito de reforzar su liquidez y apoyar sus inversiones estratégicas. El director territorial de la entidad en la zona, Juan Pedro Badiola, ha subrayado que «las empresas son clave para el empleo y la generación de riqueza y, por tanto, un motor esencial del desarrollo económico y social de nuestro territorio». Badiola ha destacado la «solidez de nuestro compromiso con las compañías, a quienes acompañamos en su día a día con asesoramiento experto y apoyo constante»

En Cantabria, la entidad cuenta con dos oficinas y centros especializados dedicados exclusivamente a atender las necesidades del segmento empresarial. En estos espacios, un equipo de profesionales expertos ofrece una propuesta de valor diferencial basada en la gestión integral de las empresas.

Por otro la lado, la entidad bancaria con sede en Cataluña ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de Cantabria por valor de 158 millones de euros durante el primer semestre de 2025. Dicho montante económico, según traslada Caixa, representa un crecimiento del volumen del 73% respecto al del mismo periodo del año anterior.

