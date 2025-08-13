CaixaBank concedió una financiación de 158 millones a clientes cántabros en el primer semestre La cantidad prestada a particulares en la región en la primera mitad del año es un 73% superior al mismo periodo de 2024

CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de Cantabria por valor de 158 millones de euros durante el primer semestre de 2025. Dicho montante económico, según traslada la propia entidad, representa un crecimiento del volumen del 73% respecto al del mismo periodo del año anterior.

La financiación que ha dejado en Cantabria el banco con sede en Cataluña se puede dividir en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo. Respecto al primer apartado entre los clientes particulares de la región se ha repartido un importe de 122 millones, cifra que representa un incremento del 57% respecto al mismo periodo del año anterior.

Destaca también la evolución del crédito al consumo, que durante estos primeros meses del año ha supuesto la concesión de nuevas operaciones por valor de 27 millones de euros en Cantabria, que representa un aumento del 17%. Al respecto, Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank, ha destacado que «estos datos confirman que el consumo de la comunidad continúa a buen ritmo, y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor, sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años».

CaixaBank tiene actualmente un volumen de activos de más de 630.000 millones de euros, 20,3 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país. Además, cuenta con una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI.